Bombazo en Racing: la inesperada decisión de Milito y Costas con Marcos Rojo

En medio de los rumores, el club tomó una determinación respecto al futuro de Marcos Rojo que sorprendió al mundo Racing. Los detalles.

Después de aquella fatídica noche ante River en el Cilindro, todo hacía pensar que Marcos Rojo tenía los días contados con la camiseta de Racing. Sin embargo, a un mes y medio de que finalice su contrato con el club, la historia parece haber dado un giro drástico.

La imagen del ex Boca había quedado manchada tras su insólita expulsión en el 0-2 ante el Millonario por un codazo sin pelota a Lucas Martínez Quarta. Esa acción generó que abandonara la cancha bajo lluvia de silbidos, pero días más tarde protagonizó un episodio que elevó el grado de bronca en Avellaneda.

Luego de la derrota 3-2 como local ante Botafogo por la Copa Sudamericana, se lo vio a las carcajadas junto a Cristian Medina, volante del club brasileño y con quien compartió plantel en el Xeneize. Esa actitud, claro, generó una bronca enorme puertas adentro y tensó la cuerda en lo que respecta a su relación con los hinchas.

Marcos Rojo expulsión frente a River Rojo fue expulsado ante River, atacó con insultos a Arasa y se fue reprobado por los hinchas.

Giro drástico en Racing sobre el futuro de Marcos Rojo No obstante, y más allá del ultimátum que le dio en su momento, para Gustavo Costas sigue siendo una pieza importante en el armado del equipo. Por eso, su pedido a la dirigencia fue claro y tajante: el entrenador e ídolo académico quiere seguir contando con el defensor de 36 años para el segundo semestre.