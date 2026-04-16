La durísima sanción a Marcos Rojo por su expulsión ante River: ¿Racing le rescinde el contrato?

El Tribunal de Disciplina dio a conocer la suspensión a Marcos Rojo y, como se esperaba, es ejemplificadora. La drástica decisión que podría tomar el club.

Rojo y una sanción ejemplificadora que podría dejarlo afuera de Racing. La postura de la dirigencia.

Este jueves, se confirmó lo que era un secreto a voces en Racing. El Tribunal de Disciplina publicó el boletín oficial y confirmó la sanción a Marcos Rojo tras su insólita expulsión en la derrota 0-2 ante River y los posteriores agravios contra Sebastián Zunino.

El ex Boca tuvo una noche para el olvido en el clásico frente al Millonario. Tras su grosero error en el primer gol (rechazó mal y dejó mano a mano a Facundo Colidio), en el complemento le metió una trompada en la nuca a Lucas Martínez Quarta y vio la roja directa luego del llamado del VAR. Automáticamente, el defensor se puso cara a cara con el árbitro y lo insultó de arriba abajo antes de retirarse bajo una lluvia de silbidos del Cilindro de Avellaneda.

Los insultos de Marcos Rojo al árbitro tras ser expulsado

Sanción ejemplificadora para Marcos Rojo: cuántas fechas le dieron El juez incluyó todo eso en el informe final y la pena es tan dura como ejemplificadora: el zaguero de 36 años deberá cumplir una suspensión de cuatro fechas. En ese sentido, no solo se perderá los últimos tres partidos del Torneo Apertura, sino que también unos hipotéticos octavos de final si es que la Academia se mete entre los primeros ocho de la Zona A (hoy está 9º por diferencia de gol).

No obstante, el accionar de Rojo dejó secuelas puertas adentro. Pese al pedido de disculpas al plantel y la charla con Gustavo Costas, donde el entrenador le dio un ultimátum y le advirtió que si se repite no volverá a tenerlo en cuenta, es una incógnita si volverá a jugar con la camiseta de Racing.