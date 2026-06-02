Uruguay recibió un golpazo a días del Mundial y hay incertidumbre sobre la decisión de Bielsa

A menos de dos semanas del debut contra Arabia Saudita, la Selección de Uruguay teme por una de sus principales figuras, que se lesionó en los entrenamientos.

Faltan apenas 9 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 13 para el debut de la Selección de Uruguay contra Arabia Saudita (el lunes 15 de junios a las 19 horas). Si bien no llega en su mejor momento, el combinado oriental siempre da pelea y se espera que pueda hacer valer su inmensa historia.

A menos de dos semanas para el estreno mundialista, una muy mala noticia sacudió a todo el territorio charrúa. Es que en una Copa del Mundo en el que no abundan las figuras en la Celeste como en ediciones anteriores, este martes se lesionó uno de los mejores jugadores del plantel y temen que pueda quedar afuera del torneo.

Giorgian De Arrascaeta se habría desgarrado y podría perderse el Mundial Giorgian De Arrascaeta Ururguay Si se confirma la baja de De Arrascaeta, Uruguay perderá a una de sus mejores jugadores. @Uruguay Se trata de Giorgian De Arrascaeta. El volante estrella del Flamengo, tres veces campeón de la Libertadores, había sufrido meses atrás una fractura de clavícula que había encendido todas las alarmas, pero de la que había logrado recuperarse a tiempo para poder formar parte de la nómina de 26.

Sin embargo, ya en Estados Unidos, no pudo finalizar los entrenamientos de este martes, ya que sintió una fuerte molestia muscular que le impidió continuar con los trabajos. Se sospecha que el mediocampista de 32 años surfió un desgarro, aunque el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, indicó desde la concentración que todavía no puede confirmarse que se trate de eso y que trabajan para que pueda jugar el Mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/2061953015259574589?s=20&partner=&hide_thread=false Alonso sobre lesión de De Arrascaeta: "Confiamos de que no va ser obstáculo para que esté en el Mundial".



El presidente de la AUF dijo que "aún" no puede confirmar que se trate de un desgarro. pic.twitter.com/2SV7tNarwR — Telemundo (@TelemundoUY) June 2, 2026