Estupor en Uruguay por una inesperada aclaración de Marcelo Bielsa a días del Mundial

Tras sugerir días atrás que dejaría la Selección de Uruguay luego de la Copa del Mundo, Bielsa sorprendió a todos con una criptica explicación de sus dichos.

Faltan apenas 10 días para el comienzo del Mundial 2026 y unos 14 para el debut de la Selección de Uruguay contra Arabia Saudita por el Grupo H. Será la tercera Copa del Mundo de Marcelo Bielsa con un equipo diferente, tras sus presencias en Corea-Japón 2002 con Argentina y Sudáfrica 2010 con Chile.

Unos días, atrás, en un evento organizado por la AUF, el Loco había sorprendido a toda la nación oriental al sugerir que dejaría la Celeste luego del certamen: "Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo", fueron sus palabras, por lo que toda la prensa y los fanáticos dieron por sentado que estaba anunciando el final de su ciclo.

La llamativa aclaración de Marcelo Bielsa sobre su continuidad en Uruguay La llamativa aclaración de Marcelo Bielsa sobre su continuidad en Uruguay Telemundo Uruguay Sin embargo, este lunes brindó una nueva conferencia e hizo una peculiar aclaración respecto de sus dichos: "Dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando: la palabra culminar no significa terminar. Yo no hablé de terminar. Culminar no es terminar, es simplemente señalar que es el punto más alto de una etapa, después de dirigir amistosos, Copa América y Eliminatorias", comenzó a exponer el entrenador argentino por motu proprio, sin que ningún periodista le hubiera preguntado nada al respecto.

De todos modos, tampoco negó que se vaya a ir después del certamen: "Efectivamente termina mi vínculo con la AUF luego del torneo, pero me hubiera parecido irrespetuoso anticipar una negativa a una propuesta inexistente", indicó. Y explicó entonces por qué había dicho lo que dijo: "Si alguien que no está obligado a responder respecto de su futuro y anticipa una decisión que únicamente se corresponde a la negativa a una responsabilidad, para mi eso es no valorar a la organización a la que yo estoy perteneciendo".