La decisión de Marcelo Bielsa con Nahitan Nández para el Mundial 2026 que puede beneficiar a Boca

Marcelo Bielsa tomó una decisión que puede tener impacto directo en el futuro de Boca Juniors . En Uruguay aseguran que Nahitan Nández podría quedar afuera de la lista para el Mundial 2026 y en Brandsen 805 ya miran la situación con atención.

A medida que se acerca la Copa del Mundo, las selecciones empiezan a definir detalles de sus convocatorias y algunos nombres importantes todavía generan dudas. Uno de ellos es Nández , habitual pieza de la Selección de Uruguay en las Eliminatorias y uno de los futbolistas de confianza de Bielsa durante gran parte del proceso.

Sin embargo, distintos medios uruguayos aseguran que el entrenador argentino analiza dejarlo afuera de la lista definitiva por cuestiones extrafutbolísticas. La noticia sorprendió porque el mediocampista fue titular en 13 de los 18 partidos de las Eliminatorias y parecía tener un lugar asegurado.

Más allá del golpe que significaría para el jugador perderse el Mundial , en Boca creen que la situación podría terminar beneficiando al club de cara al próximo mercado de pases . Si finalmente no integra la delegación uruguaya, Nández tendría más tiempo para resolver su futuro y llegar en mejores condiciones físicas y mentales.

AHORA | Nahitan Nandez no será convocado por Marcelo Bielsa para disputar el Mundial — @SebasGiovanelli EN VIVO https://t.co/bSrl3A6mNT pic.twitter.com/ww2Ws2SIkY

Desde hace tiempo, en el entorno del futbolista reconocen que la posibilidad de volver al Xeneize seduce muchísimo al mediocampista . De hecho, esperan que Boca avance con una propuesta formal para intentar concretar el regreso después de varios años en el exterior.

Marcelo Bielsa vs Estados Unidos El Loco Bielsa quedó en el ojo de tormenta tras la paliza que sufrió Uruguay a manos de Estados Unidos en un amistoso jugado en Tampa, Florida. EFE

Igualmente, la negociación no será sencilla. Actualmente, Nández juega en Al Qadsiah FC de Arabia Saudita y tiene un contrato importante desde lo económico, algo difícil de igualar para Boca. Además, su vínculo con el club árabe se extiende hasta junio de 2027.

Otro punto clave será el valor de salida. La cláusula ronda los 5 millones de dólares, aunque en Boca creen que podrían negociar una cifra menor teniendo en cuenta el tiempo restante de contrato y el deseo del futbolista de regresar al club.

Mientras tanto, la situación sigue abierta y en Boca esperan atentos la decisión final de Bielsa. Porque una ausencia inesperada en el Mundial podría terminar acelerando uno de los regresos más esperados por los hinchas.