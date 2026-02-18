Un jugador muy querido en Boca reveló charlas con Riquelme e ilusionó a los hinchas: "Le gustaría que vuelva"

Un importante futbolista que fue campeón con Boca y jugó la final de Madrid confirmó que el presidente se contactó con él para repatriarlo. ¿Quién es?

Con el mercado de pases llegando a su fin, en Boca ya se empezó a hablar de un regreso que, en caso de darse, no sería uno más. En las últimas horas se instaló con fuerza la posibilidad de que un viejo conocido, muy querido por el hincha, vuelva a ponerse la azul tras un contacto directo con Juan Román Riquelme.

Nahitan Nández, el gran anhelo de Riquelme y todo Boca El nombre que apareció en escena es el de Nahitan Nandez, que actualmente se encuentra jugando en el Al-Qadsiah FC de Arabia Saudita. El propio volante uruguayo reconoció que recibió un mensaje del presidente y lo contó con una sonrisa, fiel a su estilo. “El otro día Riquelme me mandó un mensaje, preguntándome hasta cuándo iba a seguir de vacaciones en Arabia, jaja”, reveló en primer término.

Después, el futbolista dio más detalles sobre esa charla y dejó una frase que rápidamente encendió la ilusión del pueblo xeneize. “Me dijo que en Boca dejé un lindo recuerdo y que le gustaría que vuelva”, contó en diálogo con El Espectador de Uruguay. Un comentario que no pasó desapercibido, sobre todo por el cariño que el mediocampista supo ganarse en su etapa en la Ribera.

Nandez River Boca.jpg Nahitan Nandez, que jugó la final de Madrid en 2018, reveló que Riquelme se contactó con él para volver a Boca. En su paso por el Xeneize, Nandez disputó 67 partidos, marcó seis goles y conquistó dos títulos. Pero más allá de los números, lo que quedó en la memoria del hincha fue su garra charrúa: la intensidad para presionar y esa actitud de ir a todas como si fuera la última pelota.

Qué dijo el volante uruguayo sobre su futuro Igual, el futuro del uruguayo no está atado únicamente al equipo argentino. En la misma entrevista también se refirió a otro deseo personal y fue contundente: "A Peñarol quiero y voy a volver", sentenció, dejando en claro que otras de sus prioridades es volver a vestir la camiseta del club con el que debutó en Primera.