Fue campeón con Boca, jugó la final ante River en Madrid y quiere volver: ya habla con Riquelme

Un futbolista que disputó la final de Madrid con Boca se contactó con Riquelme para ¿regresar al club?

Nahitan Nandéz es uno de los futbolistas que la gente de Boca pide que vuelva a ponerse la camiseta del club. Tras su salida en 2019, el volante uruguayo siempre fue vinculado con el equipo de la Ribera y en varios mercados de pases se coqueteó con la posibilidad de que vuelva al equipo donde levantó un título.

Incluso, en octubre de este 2025, el exfutbolista del Cagliari volvió a aparecer en el radar de Juan Román Riquelme y toda la dirigencia del cuadro azul y oro, pero debido a su altísimo contrato en el Al-Qadisiya de Arabia Saudita, las chances nunca se concretaron.

Ahora, de cara a lo que será un 2026 competitivo y que tendrá la Copa Libertadores como gran atractivo, el presidente xeneize se contactó con Nahitan Nández y son altas las posibilidades de que se vuelva a poner la camiseta azul y oro, con la que ganó la Liga 2017/18 y la Supercopa Argentina 2019.

Nandez River Boca.jpg Nahitan Nández podría volver a Boca en este mercado de pases. Nahitan Nández podría volver a Boca en 2026 Según informó el periodista Marcelo Nasarala en Radio Continental, el gran motivo por el cual el uruguayo podría regresar al cuadro de la Ribera es debido a que necesitar sumar rodaje de cara al Mundial 2026 y como en su equipo no viene sumando minutos, Boca aparece como una gran opciones para él.

“Sé que hay un jugador que viene de hace mucho tiempo hablando con Riquelme. Cuando vino a jugar a Boca con otra dirigencia, es uno de los pocos que salió airosos de la final de Madrid, y quería conocer a Riquelme. Desde esa época se escribe con él. Él siempre soñó con volver a Boca con Riquelme de presidente”, sentenció Nasarala.