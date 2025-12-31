El descargo de Alan Velasco tras un 2025 duro en Boca: "Fue una montaña rusa de emociones"

Alan Velasco subió un posteo con diferentes fotos de sus partidos con la camiseta del Xeneize y lo acompañó con un texto en donde se sinceró tras un duro 2025.

Se termina el 2025 y muchos jugadores deciden hacer un balance de lo que fue su año deportivo, ya sea en lo positivo como en lo negativo. En esta ocasión, quien se sometió a ese ejercicio fue Alan Velasco, uno de los futbolistas del plantel de Boca que más discordia generó en los hinchas debido a la expectativa previa, las situaciones que atravesó y el recordado penal frente a Alianza Lima.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el exfutbolista de Independiente y Dallas F.C. repasó su 2025 con una serie de imágenes de partidos con el Xeneize y sumó un pequeño texto donde se sinceró al hablar de sus altibajos tras arribar al club de la Ribera y dejó en claro que 2026 será mucho mejor.

El descargo de Alan Velasco repasando su complicado 2025 con Boca A través de una serie de fotos que combinan momentos íntimos con escenas de alto impacto futbolero —desde recuerdos personales hasta celebraciones en el Mundial de Clubes junto a Miguel Merentiel, la marca a Harry Kane en el partido frente al Bayern Múnich y el festejo del plantel tras el triunfo 2-0 frente a River, encuentro que siguió desde afuera—, Velasco trazó un balance de su temporada y admitió que estuvo lejos de alcanzar la continuidad que pretendía: "Se va un año en donde fue una montaña rusa de emociones, por un lado muy feliz de poder volver a Argentina y estar donde estoy", comenzó escribiendo.

Velasco Boca IG @alanvelasco__ "Por otro lado me llenó de momentos en donde tuve mucho aprendizaje, pero siempre con la gente que quiero a mi lado apoyándome incondicionalmente", continuó y haciendo una clara referencia al penal que erró en la serie frente a Alianza Lima que dejó a Boca afuera de las competencias internacionales durante el 2025 y que también lo puso rápidamente bajo la lupa del hincha y el centro de la crítica.

De ese modo, desde aquel penal que marcó un punto de inflexión hasta su actualidad, atravesada por cuestionamientos pero también por una mirada introspectiva, Velasco bajó el telón con una definición que refleja su postura de cara a lo que viene: "Lo mejor siempre está por venir. Vamos por un gran año todos juntos", acompañado por corazones azul y oro.