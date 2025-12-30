Atento, Boca: Barracas Central va a la carga por dos jugadores que no serán tenidos en cuenta por Úbeda

Dos futbolistas de Boca que no serán tenidos en cuenta por el DT podrían convertirse en nuevos refuerzos del Guapo, que disputará la Copa Sudamericana.

Dos futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca podría irse a Barracas Central.

De cara a lo que será una nueva temporada en Boca, Claudio Úbeda, quien fue ratificado en su cargo por Juan Román Riquelme, le comunicó a algunos jugadores que no serán tenidos en cuenta por el CT y que deberán buscarse club en este mercado de pases.

Entre los nombres que aparecen se destacan dos que regresan del préstamo. El primero de ellos es Juan Ramírez, quien tuvo una gran temporada en Lanús y se consagró campeón de la Copa Sudamericana. El segundo es Norberto Briasco, delantero que estuvo los últimos 18 meses cedido en Gimnasia de La Plata y no sumó muchos minutos como esperaba.

Barracas Central a la carga por Ramírez y Briasco Ahora, quien está detrás de estos dos jugadores que no serán tenidos en cuenta por Úbeda es Barracas Central, según informó Bolavip. El Guapo, que tuvo un 2025 histórico y logró clasificarse por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana, inició las primeras gestiones formales para conocer la situación de los futbolistas.

Juan Ramírez podría salir de Boca en este mercado. Foto: Instagram Juan Ramírez podría ser nuevo refuerzo de Barracas Central. Foto: Instagram Por su parte, desde Boca ya le dieron una firme respuesta al equipo que dirige Rubén Darío Insua: si la oferta es convincente, el club no tendrá ningún problema en desprenderse de ambos jugadores.

Los números de Juan Ramírez y Norberto Briasco en 2025 Ramírez sumó 27 presentaciones durante su préstamo en Lanús a lo largo de la temporada 2025. Con escasa continuidad desde el arranque, quedó relegado a un rol secundario dentro de la consideración de Pellegrino en la campaña que culminó con la consagración en la Copa Sudamericana. En ese lapso, no logró aportar goles ni asistencias.