A 4 días de la pretemporada, Boca le confirmó a Claudio Úbeda que será el DT en 2026, con un llamativo detalle

Pese a los cuestionamientos tras la caída ante Racing, la dirigencia ratificó a Úbeda como entrenador y decidió sostener el proyecto sin cambios contractuales.

Tan solo a cuatro días del inicio de la pretemporada, Boca dejó atrás las dudas y le confirmó a Claudio Úbeda que continuará como entrenador en 2026. Pese a los cuestionamientos hacia las decisiones del técnico durante los partidos, que se multiplicaron tras la insólita salida del Changuito Zeballos en la derrota ante Racing en la semifinal del Torneo Clausura en la Bombonera, la dirigencia decidió sostener el plan original y darle continuidad al Sifón, aunque con un dato que no es menor: hasta el momento sigue el contrato vigente que tenía como ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, que se extiende hasta el 30 de junio de 2026.

De esta manera, el DT de 56 años estará al frente de los entrenamientos este viernes 2 de enero, cuando el plantel se reencuentre en Boca Predio tras las fiestas para poner en marcha una pretemporada clave, enfocada principalmente en la preparación física de cara a la Copa Libertadores. Úbeda llegó al club sin pasado xeneize ni historia previa, pero lo hizo de la mano de Russo, quien regresó a Boca a mediados de 2025 para iniciar su tercer ciclo y afrontar el Mundial de Clubes. Tras el fallecimiento del entrenador, Juan Román Riquelme debió tomar una decisión fuerte y eligió respetar el contrato del cuerpo técnico, apostando por la continuidad.

Los nombres de técnicos que sonaron como alternativas a Claudio Úbeda Eduardo Domínguez Trofeo de Campeones Si bien sonó como una posibilidad para ser el nuevo DT de Boca, Eduardo Domínguez continuaría como DT de Estudiantes de La Plata. EFE En las últimas semanas, en el Mundo Boca circularon nombres de peso como posibles reemplazantes. El que más fuerte sonó fue Eduardo Domínguez, multicampeón con Estudiantes de La Plata, valorado por su perfil serio y ganador, además de su vínculo familiar con Carlos Bianchi. Sin embargo, la opción no prosperó y todo indica que el Barba tiene chances concretas de seguir en el Pincha.

Así, Úbeda continuará al mando del primer equipo con Juvenal Rodríguez como principal colaborador, ya que por ahora no se sumará un nuevo ayudante de campo. De todas maneras, no se descarta la posibilidad de que se sume un colaborador más al cuerpo técnico.

El exigente fixture de Boca hasta el debut en la Copa Libertadores Plantel de Boca en la Bombonera Bajo el mando de Claudio Úbeda, el plantel de Boca iniciará la pretemporada el próximo viernes 2 de enero. Prensa Boca Juniors De cara al calendario, el Sifón tendrá 13 partidos del Torneo Apertura más el debut en la Copa Argentina antes de llegar al inicio de la Copa Libertadores, previsto para abril.