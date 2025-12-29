Liga Mendocina: el Gobierno avanza con todo y busca la intervención de la entidad

Este lunes, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, dieron detalles sobre las actuaciones institucionales que se iniciarán a partir de lo sucedido en la final de la Liga Mendocina de Fútbol, en una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de Casa de Gobierno.

Los funcionarios remarcaron la responsabilidad de los dirigentes de la Liga en la organización del partido y la posterior suspensión, por segunda vez, y destacaron que la situación actual de la entidad amerita una intervención del Estado provincial. En ese sentido, aclararon que este martes estará listo el informe para que el gobernador de la provincia pueda avanzar en ese sentido.

El primero en manifestarse en la conferencia de prensa fue Hernán Amat, quien manifestó: "En la primera final ya aclaramos que no hubo contratación de un servicio especial de la Policía de Mendoza. Se reprogramó la final y si se contrató el servicio extraordinario. Nosotros desde el Ministerio de Seguridad pusimos condiciones a la Liga Mendocina, entre ellas, que tenían que tener 150 personas habilitadas por listas, y ese listado debían pasarlo al Ministerio de Seguridad. Esto fue así, nosotros contábamos con ese listado y la Liga fue informada que si llegaba a suceder lo que pasó el domingo anterior, con la presencia de barras de los clubes, este evento no iba a proceder y se iba a tener que suspender. Y lamentablemente fue lo que sucedió".

amat Hernán Amat, el director general de Relaciones con la Comunidad. Prensa Gobierno de Mendoza Al mismo tiempo, agregó: "Es una irresponsabilidad de la Liga. No hubo comunicación oficial, no llevaron adelante las prevenciones suficientes para informar a la gente que sólo el público habilitado iba a ingresar. A través de la lista previa nosotros confirmábamos que no fueran barras, sino solamente dirigentes y familiares de las jugadoras. Nosotros contábamos con un operativo de 15 efectivos y 30 seguridad privada. Esto era suficiente para poder llevar adelante el evento. Una vez más, la irresponsabilidad de los dirigentes de la Liga Mendocina, de no poder organizar un evento como corresponde, llevó a la intervención de la Policía de Mendoza, con Infantería y con algunos pelotones de combate".

Y agregó, respecto a Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina: "El responsable de la organización del evento es la Liga Mendocina. Parece que el presidente Sperdutti no entiende la situación. Ya pasó el año pasado con la final de la Copa Mendoza, que terminó haciéndola ida y vuelta en los estadios de Palmira y Huracán Las Heras y terminaron con incidentes. Estas son las irresponsabilidades de estos dirigentes que no toman con la seriedad que se debe el fútbol, sabiendo lo que pasa, la violencia con la que se vive con los barras. Sperdutti se tiene que hacer responsable".