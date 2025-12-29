Liga Mendocina: el Gobierno avanza con todo y busca la intervención de la entidad
Tras la polémica suspensión, por segunda vez, de la final femenina de la Liga Mendocina de Fútbol, el Gobierno dio detalles de una potencial intervención.
Este lunes, el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, y el director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, Francisco Mondotte, dieron detalles sobre las actuaciones institucionales que se iniciarán a partir de lo sucedido en la final de la Liga Mendocina de Fútbol, en una conferencia de prensa que se realizó en el tercer piso de Casa de Gobierno.
Los funcionarios remarcaron la responsabilidad de los dirigentes de la Liga en la organización del partido y la posterior suspensión, por segunda vez, y destacaron que la situación actual de la entidad amerita una intervención del Estado provincial. En ese sentido, aclararon que este martes estará listo el informe para que el gobernador de la provincia pueda avanzar en ese sentido.
El primero en manifestarse en la conferencia de prensa fue Hernán Amat, quien manifestó: "En la primera final ya aclaramos que no hubo contratación de un servicio especial de la Policía de Mendoza. Se reprogramó la final y si se contrató el servicio extraordinario. Nosotros desde el Ministerio de Seguridad pusimos condiciones a la Liga Mendocina, entre ellas, que tenían que tener 150 personas habilitadas por listas, y ese listado debían pasarlo al Ministerio de Seguridad. Esto fue así, nosotros contábamos con ese listado y la Liga fue informada que si llegaba a suceder lo que pasó el domingo anterior, con la presencia de barras de los clubes, este evento no iba a proceder y se iba a tener que suspender. Y lamentablemente fue lo que sucedió".
Al mismo tiempo, agregó: "Es una irresponsabilidad de la Liga. No hubo comunicación oficial, no llevaron adelante las prevenciones suficientes para informar a la gente que sólo el público habilitado iba a ingresar. A través de la lista previa nosotros confirmábamos que no fueran barras, sino solamente dirigentes y familiares de las jugadoras. Nosotros contábamos con un operativo de 15 efectivos y 30 seguridad privada. Esto era suficiente para poder llevar adelante el evento. Una vez más, la irresponsabilidad de los dirigentes de la Liga Mendocina, de no poder organizar un evento como corresponde, llevó a la intervención de la Policía de Mendoza, con Infantería y con algunos pelotones de combate".
Y agregó, respecto a Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina: "El responsable de la organización del evento es la Liga Mendocina. Parece que el presidente Sperdutti no entiende la situación. Ya pasó el año pasado con la final de la Copa Mendoza, que terminó haciéndola ida y vuelta en los estadios de Palmira y Huracán Las Heras y terminaron con incidentes. Estas son las irresponsabilidades de estos dirigentes que no toman con la seriedad que se debe el fútbol, sabiendo lo que pasa, la violencia con la que se vive con los barras. Sperdutti se tiene que hacer responsable".
"Estamos trabajando con Investigaciones con algunos personajes de las barras de Independiente y Godoy Cruz, para ponerlos a disposición de la Justicia", cerró.
Francisco Mondotte y la posible intervención de la Liga
Por otro lado, Francisco Mondotte, director de Asuntos Gubernamentales del Ministerio de Gobierno, explicó la situación general del ente madre del fútbol local y dijo: "Lo que sucedió ayer en términos deportivos está antecedido por bochornos de caracter financieros y jurídicos por parte de la Liga Mendocina de Fútbol, en las diversas presntaciones que debe desarrollar ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia. Todo esto está antecedido por la no aporobación del balance 2024, los estados contables que vencieron hace casi un año, una Asamblea que está cuestionada por ineficaz por parte de socios de la Liga ante la Dirección de Personas Jurídicas, situaciones irregulares tales como que 29 días corridos después de la realización de la Asamblea de renovación de autoridades hubo una renovación que ni siquiera está asentada en la Dirección de personas jurídicas, entre otras cuestiones, más allá de las que tomaron estado público como los aptos médicos que se desarrollaban de manera irregular".
Asimismo, destacó que "todo esto habla de delitos de una relevancia sustancial, tales como administración fraudulenta, con transferencias bancarias de cuentas de la Liga a cuentas de familiares de dirigentes, cuestiones absolutamente irregulares. Todo esto sustenta a nuestro entender la potencial intervención de la Liga Mendocina de Fútbol en el marco de lo que establece la ley".
Y añadió: "Más allá de que pueda haber una amenaza de parte de AFA de no intervenir la Liga, nosotros vamos a aplicar al ley vigente en la provincia de Mendoza, para proteger a los socios de la Liga, a los clubes afiliados, al patrimonio de la Liga, para que la puedan conducir sus verdaderos dueños, sus socios, a través de una asamblea".
Respecto a los plazos, expresó: "Mañana mismo presentamos el informe y ya todo queda en manos del señor gobernador para avanzar con la intervención. La intervención no puede extenderse más allá de 6 meses. Se realiza con fines de regularizar la institución. La intervención implica el cese de la comisión que está llevando la actividad. El interventor regulariza la situación y convoca a una asamble para renovar las autoridades".
Finalmente, explicó que "hay que tener en cuenta un dato: solamente en cuestiones de planillas, la Liga Mendocina recaudó más de 700 millones de pesos. Estamos hablando de una institución que maneja muchísimos recursos, muchísimo dinero y que claramente hay situaciones que ameritan una intervención".