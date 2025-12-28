Interna feroz en la Liga Mendocina: qué hay detrás de la suspensión de la final del femenino

Aunque parezca insólito, volvió a suspenderse la final de la Liga Mendocina de fútbol femenino entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba . Sí, leyó bien: "Volvió a suspenderse". Es que el partido fue programado por primera vez para el pasado domingo, en el Omar Higinio Sperdutti , del Deportivo Maipú, y por la cantidad de gente que llevaron ambas instituciones y la presencia de sólo 20 efectivos, se postergó.

Tras esa primera situación, la semana empezó a calentarse con acusaciones cruzadas entre Omar Sperdutti , presidente de la Liga Mendocina de Fútbol, y Giuliana Díaz , diputada provincial y presidenta del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga.

Con un comunicado, la entidad directamente culpó a Giuliana Díaz , con nombre y apellido, y la dirigente se defendió luego acusando a los dirigentes de la Liga.

En ese contexto, con una interna feroz que ya tiene varios capítulos, se intentó organizar nuevamente el partido. Lo hicieron: fue programado para este domingo, en cancha de Gutiérrez, el Anselmo Zingaretti , desde las 17. ¿Y qué pasó? No se pudo jugar por falta de garantías. No, no es un chiste del día de los inocentes.

En resumen. Lo que sucedió hoy es que la Liga dispuso que solo 150 personas por equipo podían asistir al estadio y fueron muchas más. Todo se descontroló en las inmediaciones de la cancha, nadie pudo darle una solución al conflicto y el partido, con las jugadoras ya en el campo de juego, volvió a cancelarse por falta de garantías.

La Liga, Sperdutti, Díaz y un nuevo capítulo de una interna feroz

No hay mucha vuelta que darle a todo lo que está pasando. Da la sensación de que todo está claro, porque todo tiene que ver con todo. Más allá de quién tenga razón, la interna entre Omar Sperdutti y Giuliana Díaz volvió a dejar un capítulo lamentable para el fútbol mendocino. La relación entre el máximo dirigente del fútbol local y la máxima responsable del fútbol femenino, que debería ser impecable, está rotísima.

¿Cuándo terminó de explotar todo? Con la denuncia por los certificados truchos. Allá por fines de junio, la causa tuvo su puntapié inicial cuando fue allanado el edificio de la entidad madre del fútbol local a partir de una denuncia de la cardióloga Marisa Josefina Torre, cuya firma y sello aparecían en 58 documentos de aptos físicos con nombres y datos de más de 7.000 jugadores de la Liga. ¿Quién es Marisa Torre? Tía de Giuliana Díaz.

La profesional de salud, quien desconoció haber participado de esos estudios y de haber trabajado para la LMF, se enteró de que su firma, matrícula y sello profesional aparecían en los certificados a través de su sobrina.

El escándalo explotó, hubo imputados (uno de ellos Fabio Alenda, ex dirigente de la Liga y responsable de la empresa que realizaba los estudios) y desde ese momento, la mala relación entre Sperdutti y Díaz se transformó en una interna feroz, incluso, con tintes políticos.

En la Liga (y también desde AFA), le reclaman a Giuliana Díaz no haber tratado de solucionar el conflicto puertas adentro, sin llevar el tema a la Justicia. Y creen que lo hizo justamente por intereses políticos.

Enfrentados los dos dirigentes, la final femenina fue suspendida dos veces. Entre medio, más acusaciones cruzadas.

¿Qué dijo este domingo Giuliana Díaz?

Tras la segunda cancelación del encuentro, Giuliana Díaz habló con los medios presentes y no se guardó nada. "Organizamos el partido y se definió todo, el aforo, la gente que debía ingresar, por dónde iban a ingresar. Todos avisados. Y ahora llega la barra y quiere entrar. Y no pueden entrar. Se habló con los referentes, no dieron el brazo a torcer y la Policía dijo que no se podía jugar".

Y agregó: "Realmente, si no pueden organizar una final, si no tienen los medios, si no quieren pagar el operativo como corresponde, la Liga, que no lo haga. Pero que lo digan como corresponde, porque después sacan un comunicado con mi nombre y mi apellido. Si no podés pagar, porque no tenés los fondos, porque hay 200 causas penales, hacete cargo. Si no podés, correte, que venga otra comisión directiva".

giuli Giuliana Díaz, presidenta del fútbol femenino de la provincia. Instagram Giuliana Díaz

Tras las declaraciones de Díaz, el Gobierno de la provincia, a través de las redes sociales oficiales, culpó a la Liga Mendocina de Fútbol por la suspensión del partido y al mismo tiempo, amenazó con intervenir el organismo: "Responsabilizamos a la Liga Mendocina de Fútbol por el nuevo fracaso en la organización de la final del Torneo Clausura femenino. El operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia fue correcto y se desarrolló conforme a lo planificado".

Por otro lado, destacaron: "Los incidentes se produjeron fuera del estadio y fueron fomentados por barras organizadas, cuya presencia —en un número que duplicaba el aforo permitido de 150 personas por club, con listas nominales y control por DNI— era conocida por la Liga. No fue informada al operativo de seguridad, posiblemente por la falta de presupuesto para afrontar servicios extraordinarios. La situación fue rápidamente controlada por la Policía de Mendoza, que restableció el orden de manera inmediata".

Y también responsabilizaron a las barras de ambos clubes: "Según la información reunida, la movilización de estas barras tenía como objetivo hacer fracasar la final".

Al mismo tiempo, el ministro de Gobierno de Mendoza, Natalio Mema, funcionario de primera línea de Alfredo Cornejo, publicó un posteo en el que criticó fuertemente al presidente Omar Sperdutti al señalar: "Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde el Gobierno de Mendoza estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio".

El escueto comunicado de la Liga Mendocina

Desde la Liga Mendocina de Fútbol esta vez no hubo una reacción extensa pero si inmediata y contundente. Desde la entidad culparon de la suspensión a la Policía de Mendoza a través de un breve comunicado.

"La Liga Mendocina de Fútbol informa que la suspensión del día de la fecha de la final de fútbol femenino obedece exclusivamente a la decisión de la Policía de Mendoza", comunicaron.

liga mendocina comunicado El comunicado de la Liga Mendocina.

La situación en la Liga Mendocina de fútbol es insostenible. Seguramente el partido será reprogramado y en algún momento las chicas del Tomba y de la Lepra, las verdaderas perjudicadas por todo esto, tendrán su merecida final. Pero, lógicamente, hay muchas más cosas por solucionar, con dirigentes que deberán estar a la altura.