El Gobierno culpó a la Liga Mendocina por la final suspendida y amenaza con intervenirla

Una nueva desprolijidad en la Liga Mendocina de Fútbol manchó la institución este sábado luego de que la policía suspendiera nuevamente la final de la primera división de fútbol femenino , que iban a disputar Godoy Cruz e Independiente Rivadavia . Fue suspendida el domingo pasado por falta de garantías y en esta oportunidad tomaron la decisión por el mismo motivo.

La primera final iba a disputarse en el estadio de Maipú pero la policía no pudo brindar las garantías de seguridad , ante el gran marco de público que llevaron ambas instituciones (solo se habían pactado 150 hinchas por equipo). En esta oportunidad, la final se reprogramó para este domingo en cancha de Gutiérrez, pero el mismo motivo llevó a la policía a suspenderlo y en las inmediaciones del estadio hubo incidentes entre ambas parcialidades y los efectivos.

En la semana hubo declaraciones cruzadas y pase de responsabilidades entre la Liga Mendocina (que emitió un comunicado) junto a su presidente Omar Sperdutti; contra la diputada Giuliana Díaz , quien es la presidenta de la comisión de fútbol femenino en ese organismo. Sin embargo, ahora se suma un actor de peso: el Gobierno de la provincia .

Se registran serios incidentes en las adyacencias del estadio de Gutiérrez en la previa de la final del fútbol femenino de la Liga Mendocina entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz. En un principio trascendió otra suspensión, pero ahora parece que se juega, sin público pic.twitter.com/N7otSRuLB6

Tal y como sucede a nivel nacional entre el Ejecutivo y la AFA, ahora el Gobierno de Mendoza salió a cruzar a la Liga Mendocina responsabilizándola por los acontecimientos y la suspensión y hasta amenazando con una intervención , la que sería duramente penada por la AFA.

En primer lugar, desde el Ministerio de Seguridad de la provincia emitieron este domingo tras la suspensión un comunicado en el culparon a la institución por lo acontecido. "Responsabilizamos a la Liga Mendocina de Fútbol por el nuevo fracaso en la organización de la final del Torneo Clausura femenino. El operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia fue correcto y se desarrolló conforme a lo planificado", señalaron.

"Los incidentes se produjeron fuera del estadio y fueron fomentados por barras organizadas, cuya presencia —en un número que duplicaba el aforo permitido de 150 personas por club, con listas nominales y control por DNI— era conocida por la Liga. No fue informada al operativo de seguridad, posiblemente por la falta de presupuesto para afrontar servicios extraordinarios. La situación fue rápidamente controlada por la Policía de Mendoza, que restableció el orden de manera inmediata", agregaron.

En otro pasaje del comunicado, también responsabilizaron a los clubes: " Según la información reunida, la movilización de estas barras tenía como objetivo hacer fracasar la final".

La advertencia de "intervención"

Por otro parte, tanto desde el Ministerio de Seguridad como el de Gobierno en sus mensajes señalaron que se evalúa una "intervención" en la Liga Mendocina, ante "la existencia de causas por presunto fraude, malversación de fondos y certificados apócrifos", según Seguridad, dando intervención a la Dirección de Personas Jurídicas.

Desde el Ministerio de Gobierno se explayaron en los motivos que justifican esta intervención. "Ante graves irregularidades cometidas por sus dirigentes: una asamblea de autoridades cuestionada, la falta de estados contables 2024. Además de irregularidades en aptos médicos bajo investigación judicial y una causa por presunto desvío de fondos entre familiares, encuadrada como administración fraudulenta", advirtieron.

Señalaron además que la intervención "busca prevenir estas prácticas y garantizar transparencia y cumplimiento de la ley".

De hecho, el ministro Natalio Mema, funcionario de primera línea de Alfredo Cornejo, publicó un posteo en el que criticó fuertemente al presidente Omar Sperdutti al señalar: "Ante las reiteradas actitudes pseudomafiosas en el seno de la Liga Mendocina de Fútbol, con aparente connivencia entre dirigentes y barras para sabotear el desarrollo del fútbol femenino, desde el Gobierno de Mendoza estamos analizando la intervención de la Liga a través de la Dirección de Personas Jurídicas, con el objetivo de poner límites, garantizar transparencia y defender el deporte como un espacio de inclusión, reglas claras y juego limpio".

El conflicto promete tener varios capítulos más y parece ser un calco de que se vive a nivel nacional entre el Gobierno nacional y la dirigencia de la AFA.