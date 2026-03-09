La reforma electoral que prepara el Gobierno mantiene frenada la actividad en Diputados

La actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina atraviesa un momento de temporada baja en la segunda semana del período de sesiones ordinarias. El motivo es que el bloque oficialista de La Libertad Avanza espera que el Poder Ejecutivo remita al Congreso el proyecto de reforma política con el que pretende volver a dinamizar el debate legislativo.

Según señalaron fuentes del Gobierno , la iniciativa todavía no fue tratada en la mesa política del Gobierno, instancia en la que se analizan los aspectos técnicos y políticos de cada proyecto antes de su presentación formal. En ese ámbito se evalúan posibles cambios, el impacto de las medidas y la estrategia parlamentaria para su tratamiento.

Mientras tanto, el único expediente con movimiento en Diputados es el vinculado a la modificación de la Ley de Glaciares de Argentina . El debate continuará en comisión con audiencias públicas previstas para los próximos días, tras lo cual se espera avanzar con la firma del dictamen. Si ese cronograma se mantiene, la iniciativa podría llegar al recinto durante abril.

Más allá de ese tratamiento puntual, el foco del oficialismo está puesto en la reforma política. La propuesta forma parte del paquete de cambios institucionales que impulsa el gobierno del presidente Javier Milei , y busca introducir modificaciones en el sistema electoral y en el funcionamiento de los partidos políticos.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) , o al menos la posibilidad de que dejen de ser obligatorias para aquellas fuerzas políticas que definan sus candidaturas a través de acuerdos internos. El oficialismo ya había logrado suspenderlas durante el año pasado, pero ahora pretende avanzar hacia una reforma más estructural.

La iniciativa también contempla cambios en el esquema de financiamiento de los partidos, con la intención de reducir o eliminar el aporte estatal, y mantener el sistema de Boleta Única de Papel, aunque habilitando la posibilidad de votar la lista completa además de seleccionar categorías de manera individual.

Dentro del Gobierno consideran que esta modalidad podría tener un impacto político relevante en futuras elecciones. En particular, sostienen que permitiría que una candidatura presidencial fuerte arrastre votos hacia el resto de la lista legislativa, fortaleciendo la representación parlamentaria del oficialismo.

Más requisitos para las alianzas electorales

Otro punto en análisis es endurecer los requisitos que deben cumplir las alianzas electorales para presentar candidatos a presidente. En la actualidad, una fuerza política necesita contar con reconocimiento legal en al menos cinco distritos del país. La propuesta que estudia el oficialismo elevaría ese requisito a diez jurisdicciones, con el argumento de garantizar mayor representatividad nacional.

Sin embargo, para que la reforma avance será necesario alcanzar acuerdos con sectores de la oposición y con gobernadores de perfil dialoguista. Las modificaciones al régimen electoral requieren mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

Hoy, La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y 21 senadores, números que la obligan a construir consensos para convertir en ley cualquiera de estos cambios. En ese contexto, el envío del proyecto será el primer paso para abrir una negociación política que se anticipa compleja dentro del Congreso.