Mercedes Rus celebró el procesamiento de La Yaqui y anticipó que perderá beneficios

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus , manifestó públicamente su satisfacción por la confirmación del procesamiento de La Yaqui , nombre con el que se conoce a Sandra Jaquelina Vargas Méndez. La funcionaria consideró que la decisión judicial representa un avance significativo en la lucha contra el narcotráfico en la provincia y un paso firme en el desmantelamiento de organizaciones delictivas vinculadas a la venta de drogas.

A través de sus redes sociales, Mercedes Rus destacó que la resolución judicial es el resultado de un trabajo sostenido de investigación que se extendió durante varios meses. Según explicó, el caso se consolidó gracias a la articulación entre las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal, lo que permitió reunir pruebas y avanzar en el proceso contra La Yaqui .

La ministra también remarcó que el procesamiento fue posible tras un amplio operativo coordinado que involucró a distintas áreas del sistema de seguridad y justicia. Ese despliegue, detalló, permitió desarticular parte de la estructura criminal vinculada a La Yaqui , afectando el funcionamiento de la organización que operaba en distintos puntos de Mendoza.

Detrás de esta resolución hay meses de investigación y un megaoperativo conjunto con la Justicia Federal que permitió desarticular parte de su estructura criminal y frenar los beneficios de ejecución de pena que estaba obteniendo.

Además, Mercedes Rus subrayó que la medida judicial también frenó beneficios relacionados con la ejecución de pena que La Yaqui estaba obteniendo. En ese sentido, sostuvo que el avance del expediente refuerza la estrategia provincial para combatir el narcotráfico y fortalecer las acciones conjuntas con la Justicia Federal frente a este tipo de delitos.

La Cámara Federal de Mendoza confirmó este lunes el procesamiento con prisión preventiva de Sandra Jaquelina la Yaqui Vargas y de Mauro Jesús Gélvez Vargas , en una causa que los investiga por liderar una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes .

La resolución fue adoptada por la Sala B del tribunal, integrada por los jueces Manuel Alberto Pizarro, Juan Ignacio Pérez Curci y Gustavo Castiñeira de Dios, quienes rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmaron la decisión del Juzgado Federal Nº1 de Mendoza.

De esta manera, Vargas continuará procesada como autora los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de guerra sin autorización, mientras que su hijo quedó imputado como coautor del mismo delito agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, además de la tenencia ilegal de un arma.

Una organización narco dirigida desde el entorno familiar

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, la causa apunta a que la Yaqui Vargas habría actuado como organizadora y financista de una red de narcotráfico que operaba al menos desde mayo de 2024.

El fallo detalla que la estructura estaba integrada por familiares directos y personas de su círculo cercano, quienes cumplían diferentes funciones dentro de la organización: coordinación operativa, abastecimiento de droga, almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudación de dinero.

Entre los roles identificados por los investigadores aparecen coordinadores operativos, vendedores, encargados de alertar sobre presencia policial y responsables de manejar transferencias de dinero vinculadas a las maniobras de comercialización.

En ese esquema también aparecen hijas de Vargas y otros allegados, quienes habrían intervenido en la distribución de estupefacientes y la administración de ganancias provenientes del narcomenudeo.