Axel Kicillof avanzará con una reforma política y prevé incluir la reelección de intendentes

El Gobierno de Axel Kicillof reconoció que se prevé avanzar con un proyecto de reforma política que podría incluir la vuelta de las reelecciones indefinidas de los intendentes . Se trata de uno de los principales reclamos de los jefes comunales del peronismo, en el marco de una interna al rojo vivo.

Lo indicó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , en conferencia de prensa: “Hay otro tema que tiene que ver con lo electoral, que para nosotros es muy importante seguir trabajándolo y discutiendo: tiene que ver con la reelección de los intendentes . Es algo que hemos planteado y varias fuerzas ya lo volvieron a plantear. Así que seguramente será uno de los temas de discusión y debate en los próximos meses”.

La presión de los jefes comunales es que hay 82 alcaldes que no podrán presentarse nuevamente el próximo año, contemplando a los distintos colores políticos.

El referente del gobernador recordó que en 2025 el planteo de la reforma política se hizo “un poco intempestivo” debido a que Axel Kicillof definió el desdoblamiento de las elecciones, lo que hizo que los comicios bonaerenses se rijan por una ley del 1946.

“Seguramente tendremos una tarea ahí para hacer algún tipo de reforma, probablemente, de carácter más permanente y no puntual y asociada a un evento electoral”, subrayó.

“Creo que son discusiones que vamos a tener que dar también en la provincia de Buenos Aires. Hay inclusive algunos proyectos presentados. Nuestra posición ha sido clara en los últimos años respecto al sistema electoral. Nosotros hemos trabajado muy bien el año pasado con el sistema electoral tradicional en la provincia de Buenos Aires. Se decidió, por ese año, suspender las PASO pero hoy en día están vigentes”, consideró.

Hasta el momento, en la legislatura provincial no hay proyectos formales por el costo político que eso conlleva por lo que se enmarcaría en una reforma integral, que abarque reestructuraciones políticas y electorales en la provincia.

Uno de los sectores del peronismo que se enfrenta al proyecto es el Frente Renovador de Sergio Massa, que históricamente mantuvo esa postura. Sin embargo, el resto del partido apoya la iniciativa.

El PRO y La Libertad Avanza ya adelantaron su rechazo por lo que el peronismo deberá trabajar para convencer al radicalismo.