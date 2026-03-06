La Junta Electoral bonaerense dio luz verde en 13 municipios donde Kicillof y La Cámpora medirán fuerzas

Mediante la Resolución Nº 51, con fecha del 4 de marzo, la Junta Electoral bonaerense definió los establecimientos y la distribución de mesas de votación en los 13 distritos donde, el 15 de marzo, se dirimirá en las urnas la interna del peronismo bonaerense.

Lo cierto es que, si bien el documento oficial del PJ bonaerense tras la fumata blanca entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner pregona "sana convivencia", en la mayoría de los municipios la desconfianza entre ambos bandos es muy grande. Y particularmente en 13 distritos están muy lejos de la “sana convivencia”.

Bajo la superficie de lo que proclama el documento oficial del PJ de la provincia de Buenos Aires, lo que está en juego en esos 13 municipios es el control de los consejos distritales y las sillas de los congresales provinciales.

se mantiene vivo el fuego de la interna del PJ bonaerense

En secciones claves como la Primera, la Tercera y la Quinta, La Cámpora no quiere resignar poder y el MDF buscara hacerse fuerte para mostrar que el lanzamiento de Axel Kicillof para la carrera por el Sillón de Rivadavia tiene músculo propio .

Los 13 municipios en pugna

La interna no es solo una pelea de superestructura, tiene nombres y apellidos en las secciones electorales.

Primera Sección Electoral

En Morón, la pulseada del oeste, será entre el actual titular del PJ moronense Claudio Román, responde al intendente del MDF Lucas Ghi y la sabatelista respaldada por La Cámpora, Paula Majdanski.

Segunda Sección Electoral

En esta sección la disputa entre La Cámpora y el MDF se da en dos municipios. En san Antonio de Areco, darán batalla por la conducción del PJ local el kicilofista Martin Lobos y el Camporista Ramiro Fernando Ramallo.

En el municipio de Zárate la disputa de la interna del peronismo zaratenio es entre la representante del MDF Ana María Almirón y el representante de La Cámpora, Leandro Matilla.

Tercera Sección Electoral

En el único municipio que las tribus peronistas de la populosa sección electoral no llegaron a un acuerdo es en Magdalena; donde la interna la disputaran el actual presidente del comité del PJ magdalenense, el kicillofista Juan Carlos García y la representante de “La Orga” Mirna Gurina.

Cuarta Sección Electoral

En esta sección habrá internas el 15 de marzo en los municipios de Junín y Lincoln.

En Junín se enfrentarán por la conducción del peronismo en ese distrito, los referentes de tres tribus. Por el lado de La Cámpora, el abogado Fernando Burgos; por el sector del kirchnerismo y agrupaciones peronistas de izquierda, Cristina Tejo y el representante del MDF de Kicillof es Claudio Camilo.

En Lincoln la disputa de la interna peronista es entre el tres veces intendente del distrito Jorge Abel Fernández, en representación del MDF y el camporista Nicolás Miguel Rosas .

Quinta Sección Electoral

La disputa se da en el municipio con mayor cantidad de habitantes de la sección; como lo es el partido de General Pueyrredón (Mar del Plata). Una joya que quiere quedarse La Cámpora, con un delfín de la senadora provincial Fernanda Raverta, Daniel Di Bartolo que enfrentara a la candidata del MDF Adriana Donzelli, apadrinada por el ex intendente marplatense Gustavo Pulti.

Sexta Sección Electoral

El enfrentamiento entre La Cámpora y el MDF será en los municipios de Coronel Suarez y Tornquist.

La candidata del intendente de Coronel Suarez, Ricardo Mocero referenciado en el MDF, María Alesandra Santarossa se enfrentará el referente de “La Orga” Damián Alberto Meier.

En Tornquist la interna la disputaran dos históricos dirigentes peronistas locales Alberto “Tito” Musso, referenciado en el kirchnerismo, y Juan Carlos Gisler, cercano al kicilofismo.

Séptima Sección Electoral

En esta sección la interna peronista se dirimirá en Roque Pérez y Saladillo. En Roque Pérez, la representante a dirigir el PJ, es Eliana Soledad Gasparini, hija del histórico intendente “El Chinchu” Gasparini, referenciada en sectores que responden al gobernador y en la vereda de enfrente se encuentra el referente kirchnerista Homero Eduardo Salas.

En el partido de Saladillo la disputa es entre Elbio Fabián Salguero, del MDF y el Camporista Diego Antonio Yanson.

San Isidro: el "Cuervo" Larroque mandó a romper el bloque de concejales y dejo expuesta la interna

Está claro que la disputa en territorio entre el MDF de Axel Kicillof y La Cámpora es a cielo abierto. El epicentro del terremoto de la interna peronista bonaerense, se ubicó en San Isidro. Andrés "El Cuervo" Larroque, ministro provincial y principal armador del esquema de Kicillof, ejecutó una maniobra quirúrgica que dejó en shock a La Cámpora; mandando a romper el bloque de concejales sanisidrenses de "Fuerza Patria".

Larroque.jpg "El Cuervo" Larroque detono la interna con La Cámpora en San Isidro y manda mensajes a otros municipios bonaerenses Noticias Argentinas

La concejala Manuela Schuppisser, que llegó a su banca de la mano de La Cámpora, pero hoy reporta directamente al ministro de Desarrollo de la Comunidad, armó su propio rancho aparte bajo el nombre "Movimiento Derecho al Futuro".

La jugada es un mensaje directo a Máximo Kirchner: el kicillofismo ya no está dispuesto a compartir el mismo techo legislativo con quienes le liman la autoridad al Gobernador. En San Isidro dicen que la pelea fue por una comisión, pero por lo que pudo averiguar MDZ la decisión fue tomada por el ministro de Kicillof, dando un claro mensaje, a lo Milei, de “no retorno, con los liman al gobernador”.