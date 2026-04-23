Marcelo D'Agostino fue imputado por violencia de género: qué dijo ante la fiscal

Si bien la denuncia es grave, ya que pesa una acusación por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades, la fiscal no ha tomado todas estas calificaciones en la imputación, por lo que D'Agostino no será detenido, al menos por ahora, mientras dure el proceso y esta imputación.

La fiscal de violencia de género Bottini, supervisada por el fiscal en jefe, Alejandro Iturbide, lo imputará por coacciones en contexto de violencia de género y por tenencia ilegítima de arma de guerra, delitos que prevén penas bajas (de 2 a 4 años de prisión), por lo que existe la posibilidad de que sea incluso una condena condicional o excarcelable a futuro.

Además aclararon que "la única causal interruptiva de la prescripción es que haya una sentencia condenatoria en otra causa", por lo que, por este motivo, se solicitó por parte de la fiscalía la actualización de los antecedentes de D'Agostino.

De igual forma, en el MPF defendieron el accionar judicial y agregaron que "se sigue investigando y se verá si cambia o no la imputación".

Mientras tanto, desde la defensa de la denunciante se mostraron en contra de la levedad de la imputación y aseguran que no son más que artilugios para mantener la libertad de D'Agostino.

"Ojalá en todos los casos fueran tan cautelosos con los abusos", señalaron con ironía, y agregaron que, si el acusado fuera imputado por abuso, "sí o sí quedaría detenido" de manera preventiva.

Marcelo D'Agostino Polo Judicial 2

La imputación contra Marcelo D'Agostino

Marcelo D'Agostino fue imputado por coacción en contexto de violencia de género y por tenencia de arma de fuego. La acusación formal es leve respecto a los delitos de los que fue acusado por parte de su expareja, pero la investigación sigue en curso.

La relevancia de los delitos por los cuales la fiscalía lo imputó es muy importante porque de ello dependía la libertad o no de D'Agostino. Respecto al arma, D'Agostino entregó una pistola Bersa 9 milímetros, pero sus papeles no estaban en regla (había vencido su cédula de legítimo usuario). Además, se hallaron balas de punta hueca.