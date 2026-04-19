El sugestivo hecho que sufrieron familiares de la abogada de la denunciante de D'Agostino

Dos hombres ingresaron por la madrugada a una casa, la recorrieron sin robar y salieron al percatarse que había gente.

No fue un robo, o al menos los delincuentes no ingresaron con esa intención porque no se llevaron nada, y por eso lo sucedido en la sexta sección de Ciudad es sugestivo. Dos hombres ingresaron durante la madrugada a una casa, recorrieron el inmueble y tras hallar a una persona en el interior, salieron corriendo.

El dato de contexto que le agrega otra posible connotación es que se trata de la casa de un familiar de la abogada de quien denunció al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino. El hecho ocurrió ayer antes de las 7 de la mañana. Los delincuentes ingresaron directamente a esa vivienda, merodearon los ambientes sin tomar bienes y se sorprendieron al ver que había una persona en una de las habitaciones.

Intrusos en la casa de familiares de Quinteros

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, incluso el rostro de ambos. En todo momento actúan con cierta impunidad, como si creyeran que en la vivienda no había nadie. Cuando ingresan a una de las habitaciones la víctima los ve, grita y los delincuentes salen corriendo.

En ese domicilio viven familiares de Elena Quinteros, abogada de la mujer que denunció a Marcelo D’Agostino por violencia de género y cuya presentación generó la renuncia inmediata del funcionario. En esa denuncia se menciona como elemento de presión sobre la denunciante, el poder que el denunciado decía tener sobre la Justicia, en la política y otros ámbitos.