Dos detenidos tras un fuerte operativo antidrogas en San Martín

Durante el allanamiento se secuestraron más de 100 dosis de cocaína, marihuana, balanzas digitales y dinero en efectivo. Dos personas fueron detenidas.

Dos personas fueron detenidas tras un allanamiento realizado en el centro de San Martín, donde efectivos de la Policía Contra el Narcotráfico (PCN) Zona Este desbarataron un punto de venta de drogas y secuestraron estupefacientes fraccionados, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

El procedimiento se llevó a cabo bajo directivas de la Unidad Fiscal Federal de Mendoza. Los uniformados irrumpieron en una vivienda ubicada sobre calle España, sospechada de funcionar como punto de venta y distribución de drogas en la zona céntrica del departamento.

Qué encontraron en el allanamiento Durante la requisa, el personal policial secuestró 231,7 gramos de cocaína distribuidos en 119 envoltorios listos para su comercialización. Además, encontró dos bolsas con sustancia granulada y un trozo compacto de la misma droga. También fueron incautados 40,3 gramos de marihuana fraccionados en cinco envoltorios.

allanamiento san martin objetos secuestrados Balanzas, droga y dinero, algunos de los objetos secuestrados durante el allanamiento. Ministerio de Seguridad

Entre los elementos secuestrados se encontraban seis balanzas digitales en funcionamiento, tres teléfonos celulares y $4.754.250 en efectivo, que quedaron incorporados a la causa por su presunta vinculación con la actividad investigada.