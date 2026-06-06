El abuelo de Agostina Vega fue dado de alta tras ser internado de urgencia en el mismo hospital que su hija

Miguel Heredia, el abuelo de Agostina Vega -la adolescente de 14 años que fue asesinada y descuartizada en Córdoba- recibió el alta médica luego de haber sido hospitalizado este sábado por la mañana.

El familiar de la joven habría sufrido un fuerte dolor en el pecho por lo que su círculo íntimo buscó una pronta atención médica en el Hospital Elpidio Torres, ubicado en la ciudad de Córdoba.

Si bien deberá realizarse nuevos controles, tomar mediación y recibir ciertos cuidados, en conversación con el medio local Cadena 3, Heredia explicó: “Estoy bien, con algunas recomendaciones médicas, algunos medicamentos y seguimiento”.

El abuelo de Agostina Vega brindó detalles sobre la carta que encontraron entre las pertenencias de la adolescente.

Tal como indicó el portal cordobés, los profesionales de la salud le recomendaron que reduzca el estrés tras el asesinato de su nieta. Sin embargo, el abuelo de Agostina sostuvo: “Vamos a tratar de hacer lo posible de estar bien, porque la lucha continúa y no voy a parar”.

Por su parte, su hija Melisa, madre de la adolescente asesinada se encuentra hospitalizada desde el pasado 29 de mayo por un severo cuadro de descompensación, deshidratación extrema e hipertensión, que se presentó durante una de las marchas en la que aún pedían por la aparición de Agostina.

Al respecto, Miguel reveló: “Melisa sigue internada. No tuvo mejoras, quizá empeoró un poquito por el tema de cuando llegamos al velorio y al sepelio de nuestra nieta, pero sigue internada, con un pronóstico bastante alentador”.