El concejal que apadrinó a Claudio Barrelier rompió el silencio y se desligó del caso por la muerte de Agostina Vega

Tras 40 días de silencio, el abogado y exconcejal Ricardo Moreno, quien fue destacado como el padrino político de Claudio Barrelier , reapareció públicamente en una entrevista donde denunció ser víctima de una “maquinaria maliciosa” . Allí se desligó del caso por el femicidio de Agostina Vega, y anunció su posible retiro definitivo de la política.

En diálogo con el programa El Show del Lagarto, Moreno sostuvo que el tratamiento mediático de su vínculo con Barrelier , principal sospechoso del femicidio de la menor, forma parte de una operación política destinada a golpear las gestiones del gobernador Martín Llaryora y del intendente Daniel Passerini con vistas a 2027.

En este marco, lanzó una grave acusación contra un periodista de Buenos Aires, asegurando que le exigió 10.000 dólares a cambio de no vincularlo falsamente con el narcotráfico y la trata de personas. Según el entrevistado, este caso ya está en manos de su equipo de abogados para iniciar acciones legales por calumnias e injurias.

El exfuncionario buscó desvincular su labor profesional de la conducta criminal del imputado, argumentando que “la actividad del cliente es una cosa y la actividad del abogado penalista es buscar defender de acuerdo a lo que la Constitución establece” . Sobre su relación con Barrelier, recordó que, lo conoció hace cuatro años por un pedido de orientación laboral y lo derivó al programa de servidores urbanos municipales tras verificar que tenía certificado de buena conducta.

Su estudio asumió la defensa de Barrelier en 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad. En aquel momento, el acusado obtuvo la libertad bajo fianza (garantizada con la firma de los profesionales) debido a que carecía de antecedentes penales.

Las acusaciones, consecuencias mediáticas y posible renuncia

Por otro lado, Moreno negó categóricamente ser propietario o tener vínculos comerciales con el boliche Wachitas Bar. Asimismo, defendió a su hija ante las acusaciones de ser una "ñoqui" municipal, explicando que recibió un subsidio temporal durante la pandemia a cambio de realizar actuaciones musicales en actos oficiales.

Respecto a un audio difundido donde se refería a la notoriedad que el caso le daría a su estudio, aclaró que se trató de una conversación privada obtenida ilegalmente antes de que se hallara el cuerpo de la víctima.

El abogado confesó estar atravesando un "calvario" personal que lo ha llevado a iniciar un tratamiento psicológico. Expresó sentir una gran impotencia al ver cómo su honor y su familia fueron "enlodados", mencionando que incluso vecinos de su complejo residencial ven a su esposa como "la mujer de un mafioso". Finalmente, ratificó que su renuncia al Concejo Deliberante fue indeclinable y por decisión propia. Tras calificar al sistema político como "perverso", Moreno admitió que está evaluando seriamente su retiro definitivo de la militancia partidaria tras 40 años de trayectoria.