Denunciaron penalmente al penitenciario que metió una llama dentro de su auto en los festejos por el Mundial

El penitenciario de La Paz es investigado por presunta conducción peligrosa. Además, analizan si hubo una infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.

El penitenciario sospechado por el escandaloso festejo, su auto y el video que se volvió viral en las redes. (Se pixela el rostro porque aún no fue imputado por ningún delito)

Una denuncia penal fue radicada en las últimas horas por el escándalo protagonizado por un agente del Servicio Penitenciario, quien cargó una llama en su auto durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.

Básicamente, el funcionario público fue señalado por conducción peligrosa, una falta estipulada el artículo 67 del Código de Contravenciones de la provincia. La norma señala que "el que condujere vehículos o animales con velocidad que importare peligro para la seguridad pública o confiare el manejo de los vehículos a personas sin habilitación para conducir a menores de edad, será sancionado con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o arresto desde diez (10) días hasta veinte (20) días".

La situación del penitenciario denunciado Frente a eso, se inició un expediente en la Justicia Penal y las autoridades analizaban si corresponde que la causa pase al fuero Contravencional o si existe la posibilidad de que sea imputado por el mismo delito previsto en el artículo 193 bis del Código Penal.

En tanto, MDZ tuvo acceso a los detalles de la presentación judicial contra el penitenciario —se reserva la identidad porque aún no ha sido imputado por ningún hecho— , en la cual también se menciona una presunta infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.

Frente a todo esto, desde la Inspección General de Seguridad (IGS) también abrieron un sumario administrativo contra el agente, que presta servicios en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte I. Más allá de que, hasta la tarde de este lunes, continuaba cumpliendo con sus funciones con normalidad, no descartan que sea apartado de su puesto en las próximas horas, confiaron las fuentes consultadas por este portal.