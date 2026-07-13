Denunciaron penalmente al penitenciario que metió una llama dentro de su auto en los festejos por el Mundial
El penitenciario de La Paz es investigado por presunta conducción peligrosa. Además, analizan si hubo una infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.
Una denuncia penal fue radicada en las últimas horas por el escándalo protagonizado por un agente del Servicio Penitenciario, quien cargó una llama en su auto durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026.
Básicamente, el funcionario público fue señalado por conducción peligrosa, una falta estipulada el artículo 67 del Código de Contravenciones de la provincia. La norma señala que "el que condujere vehículos o animales con velocidad que importare peligro para la seguridad pública o confiare el manejo de los vehículos a personas sin habilitación para conducir a menores de edad, será sancionado con multa desde un mil (1.000) U.F. hasta dos mil (2.000) U.F. o arresto desde diez (10) días hasta veinte (20) días".
La situación del penitenciario denunciado
Frente a eso, se inició un expediente en la Justicia Penal y las autoridades analizaban si corresponde que la causa pase al fuero Contravencional o si existe la posibilidad de que sea imputado por el mismo delito previsto en el artículo 193 bis del Código Penal.
En tanto, MDZ tuvo acceso a los detalles de la presentación judicial contra el penitenciario —se reserva la identidad porque aún no ha sido imputado por ningún hecho— , en la cual también se menciona una presunta infracción a la Ley de Conservación de la Fauna.
Frente a todo esto, desde la Inspección General de Seguridad (IGS) también abrieron un sumario administrativo contra el agente, que presta servicios en el Complejo Penitenciario N°3 Almafuerte I. Más allá de que, hasta la tarde de este lunes, continuaba cumpliendo con sus funciones con normalidad, no descartan que sea apartado de su puesto en las próximas horas, confiaron las fuentes consultadas por este portal.
El video de la llama que se volvió viral
El caso explotó luego de que se viralizara el video publicado por un medio del Este mendocino, en el cual se observaba a un vehículo que llevaba en el asiento trasero un llama, la cual asomaba su cabeza por una de las ventanillas.
Con el paso de las horas, las autoridades tomaron conocimiento de que el conductor del Volkswagen Bora gris era un funcionario del Servicio Penitenciario, quien ya cuenta con antecedentes por faltas administrativas.
Así las cosas, se radicó la denuncia penal correspondiente y eso motivó la intervención de la IGS para analizar la situación del guardicárceles.