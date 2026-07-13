Un camionero resultó herido tras chocar con un colectivo en alta montaña

Un camión de carga terminó volcado sobre la calzada después de ser impactado por un colectivo de la empresa CATA.

Un violento accidente complicó este mediodía el tránsito en la autopista Los Libertadores, en territorio chileno, cuando un camión de carga terminó volcado sobre la calzada después de ser impactado por un colectivo de la empresa CATA que había partido desde Argentina rumbo a Santiago. El episodio, registrado cerca de las 11:40 en el kilómetro 66,4 del corredor que conecta con la alta montaña, dejó como saldo un conductor lesionado y una investigación en marcha.

Según la reconstrucción realizada en el lugar, el camión pertenecía a la firma Transportes Cacciuttolo y transportaba un repuesto industrial. Al volante iba un hombre de 41 años que circulaba en sentido sur cuando el micro argentino inició una maniobra de adelantamiento por el mismo carril de marcha.

Un camionero herido En ese preciso instante apareció un tercer protagonista: una camioneta que, de acuerdo con los testimonios recabados, intentó sobrepasar a ambos vehículos utilizando la banquina del carril contrario. Esa maniobra imprudente obligó al chofer del colectivo a volver de manera abrupta a su carril, golpeando al transporte de carga, que perdió el control y quedó tumbado sobre el asfalto.

El conductor del vehículo pesado sufrió heridas y debió ser asistido por equipos del SAMU, Bomberos y el personal de emergencias de la propia concesionaria vial. Posteriormente fue derivado al servicio de urgencias del Hospital San Juan de Dios, donde los médicos evaluaron su estado de salud. En tanto, los 21 pasajeros del micro y sus dos choferes salieron ilesos del siniestro, y los viajeros continuaron su recorrido hacia Santiago a bordo de una unidad de la empresa Ahumada.