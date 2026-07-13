Golpe armado a una estación de servicio en Maipú: asaltantes se alzaron con $21 millones de la recaudación

Delincuentes perpetraron un importante golpe a una estación de servicio y robaron millones de pesos de la recaudación. Creen que contaron con ayuda interna.

Una estación de servicio fue blanco de un importante golpe armado la mañana de este lunes en Maipú. Delincuentes armados se alzaron con más de 20 millones de pesos de la recaudación, los cuáles iban a ser depositados en un banco de la zona. Los detectives del caso creen que los autores contaban con información interna.

Fuentes policiales revelaron que habían pasado algunos minutos desde las 10 cuando el gerente de la estación de servicio Gulf, ubicada en el cruce de calles Maza y Morón, salió de su oficina con un bolso negro que contenía el dinero recaudado desde el pasado miércoles, siendo un total de 21 millones de pesos.

El objetivo, era trasladarlo a la sucursal más cercana del Banco Nación para depositarlo en la cuenta de la empresa. No obstante, cuando el gerente se estaba por subir al vehículo en el que lo esperaba el encargado de la abastecedora de combustible maipucina, fue sorprendido por un delincuente armado.

Acto seguido, el sospechoso le apuntó con el arma de fuego y lo amenazó para que le entregar el bolso con el dinero. Una vez con el botín en su poder, el maleante salió corriendo hacia calle Morón, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta, dándose ambos a la fuga hacia el este.

Las sospechas de un robo con datero De las primeras averiguaciones que practicó personal uniformado de la jurisdicción en la escena, surgió que ese sector cuenta con cámaras de seguridad que captaron la secuencia del asalto. Por eso, desde la Oficina Fiscal Maipú, que lideró las primeras actuaciones en la causa, se solicitó el desgrabado de las imágenes para ser analizadas.