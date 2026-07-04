El violento choque contra una estación de servicio ocurrió sobre la avenida General Paz, en Liniers. Tres personas resultaron heridas.

Conductor chocó contra una estación de servicio en avenida General Paz, a la altura de Liniers. Foto: Captura de Video

Se quedó dormido, chocó una estación de servicio y el auto se incendió

Tres personas resultaron heridas este sábado luego de que un automóvil protagonizara un choque contra una estación de servicio ubicada sobre la avenida General Paz, en el barrio porteño de Liniers. El siniestro se produjo cuando un Peugeot 207 conducido por un hombre de 40 años perdió el control e impactó contra una isla de carga de combustible.

Según las primeras informaciones, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba, aunque las causas del hecho aún son materia de investigación.

No solo chocó con una estación de servicio Tras colisionar contra el sector de carga, el Peugeot derribó una base de hormigón y terminó chocando contra un Volkswagen Gol en el que se encontraban dos personas cargando combustible.

Producto del impacto, el Peugeot se incendió parcialmente y debió intervenir personal de Bomberos para controlar las llamas y evitar mayores riesgos en el lugar.

Personal del SAME asistió a los involucrados y trasladó al conductor del Peugeot al Hospital Vélez Sarsfield. En tanto, los ocupantes del Volkswagen Gol, de 62 y 33 años, fueron derivados al Hospital Santojanni. Fuentes sanitarias informaron que los tres sufrieron politraumatismos y permanecen fuera de peligro.