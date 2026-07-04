Femicidio en Las Heras: se entregó la pareja de la víctima

Este sábado por la madrugada, Samuel Andrés Capellán fue detenido tras entregarse voluntariamente en el departamento de Luján de Cuyo. El hombre es el principal apuntado por el femicidio de Paula Milagros Espinoza , la joven de 26 años asesinada en Las Heras .

Según fuentes policiales, el hombre de 31 años y de nacionalidad dominicana se presentó de forma voluntaria en su auto particular a la Comisaría 53 de Potrerillos, lugar en donde se entregó y confesó haber cometido el crimen.

Tras ser asistido por lesiones que presentaba en su cuerpo, Capellán fue aprehendido y trasladado a la Oficina Fiscal 11 de Luján de Cuyo, en donde quedó a disposición de la Justicia.

Además, se ordenó el secuestro del vehículo particular en el que llegó a la comisaría y la preservación de todos los elementos de interés para la causa.

Paula Milagros Espinoza, la víctima de 26 años, fue asesinada el pasado viernes en Las Heras. Por el femicidio era intensamente buscado su novio, un dominicano llamado Samuel Andrés Capellán Feliz.

De acuerdo con fuentes policiales, fue pasadas las 19 del viernes cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que encontró a su hija ensangrentada e inconsciente en el interior de su casa de la manzana 9 de la citada barriada lasherina.

Una vez que personal policial se desplazó hasta la escena, constató que Espinoza se encontraba sin signos vitales y con lesiones en el rostro y el pecho, sostiene la información a la que accedió MDZ.