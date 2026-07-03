Quién era la víctima del femicidio en Las Heras: tenía lesiones en el rostro y el pecho

Paula Milagros Espinoza fue asesinada este viernes en su casa de Las Heras. Por el femicidio buscan a su novio: un dominicano llamado Samuel Capellán.

El femicidio de una joven de 26 de años sacudió la tarde de este viernes al barrio Nuestra Señora de Lourdes en Las Heras. La víctima, identificada como Paula Milagros Espinoza, quien fue hallada sin vida y con lesiones en el rostro y el pecho. Por el asesinato era intensamente buscado su novio, un dominicano llamado Samuel Andrés Capellán Feliz.

De acuerdo con fuentes policiales, fue pasadas las 19 cuando una mujer se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó que encontró a su hija ensangrentada e inconsciente en el interior de su casa de la manzana 9 de la citada barriada lasherina.

Los trabajos de la Policía Científica en la escena. MDZ. Una vez que personal policial se desplazó hasta la escena, constató que Espinoza se encontraba sin signos vitales y con lesiones en el rostro y el pecho, sostiene la información a la que accedió MDZ.

La búsqueda del sospechoso del femicidio De las primeras tareas desarrolladas en el lugar, la víctima convivía con su novio en la planta alta de la propiedad y el sujeto se retiró alrededor de las 18.30. Frente a esa situación, se activó el protocolo de femicidio luego de que un médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató el deceso de la muchacha.

Samuel Capellán, el dominicado que era intensamente buscado por el femicidio en Las Heras. MDZ. Al teatro del hecho arribó también el fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien lidera la investigación, y un profesional del Cuerpo Médico Forense (CMF), quien desarrolló los primeros peritajes sobre el cadáver de Espinoza con el objetivo de establecer los motivos que condujeron a su trágico deceso.