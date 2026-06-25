Brutal intento de femicidio: juzgan al acusado de apuñalar a su exnovia y abandonarla en un callejón

Esta semana comenzó el juicio oral contra Juan Pablo Santivañez Lorca , el hombre apuntado como presunto autor del intento de femicidio de su expareja, durante un dramático episodio ocurrido en Tupungato . El sospechoso arriesga penas que van desde los 10 a 15 años de prisión.

La acusación formulada por el fiscal del Valle de Uco Jorge Quiroga , quien lideró la investigación, sostiene que el imputado tuvo como objetivo quitarle la vida a la víctima mediante un ataque con arma blanca, pero que no consumó el delito por razones ajenas a su voluntad.

A partir de esa hipótesis, Santivañez Lorca llegó al debate acusado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y homicidio agravado por mediar violencia de género ( femicidio ), ambos en grado de tentativa y en concurso real.

El juicio, a cargo del juez Marcelo Gutiérrez del Barrio , del Tribunal Penal Colegiado N°2 , tuvo su inicio el miércoles y continuó este jueves con la presentación de testigos y demás pruebas que forman parte del expediente. Se espera que la tercera jornada se desarrolle el viernes y la semana próxima llegue la etapa final con los alegatos de las partes y el posterior fallo.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 18 de mayo de 2025 cerca de las 14, cuando Juan Pablo Santivañez Lorca circulaba en un Fiat Siena por la Ruta 86 , en la zona de Los Cerrillos, junto a su expareja.

Según la reconstrucción realizada por los investigadores, durante el trayecto se produjo una discusión motivada por celos. En ese contexto, el hombre habría desviado el vehículo hacia un callejón de la zona de Los Cerrillos, detuvo la marcha y ataco a la mujer con un cuchillo.

La víctima sufrió heridas de consideración en manos, pies y cuello. Pese a la gravedad de las lesiones, fue auxiliada por una familia que pasaba por el lugar, cuyos integrantes la trasladaron de inmediato al Hospital Scaravelli de Tunuyán. Los profesionales de la salud lograron estabilizarla y posteriormente quedó internada fuera de peligro.

La acusación

Tras el ataque, el sospechoso escapó a bordo de su automóvil y abandonó el vehículo en las inmediaciones de la Destilería de Luján de Cuyo.

A partir de un operativo de búsqueda, efectivos de Investigaciones lograron localizarlo y detenerlo mientras continuaba su huida a pie.

Con las pruebas reunidas durante las primeras horas de la pesquisa, el fiscal Jorge Quiroga formalizó el 19 de mayo de 2025 la imputación por homicidio agravado por el vínculo en concurso ideal con femicidio en grado de tentativa y dispuso su alojamiento en una cárcel provincial. Ahora, deberá enfrentar el juicio oral y público que definirá su futuro.