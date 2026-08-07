Giro en el caso Agostina Vega: detuvieron a dos inquilinos de Claudio Barrelier por presunto encubrimiento

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo capítulo este viernes, luego de que la Fiscalía a cargo de Raúl Garzón ordenara la detención de dos personas acusadas de encubrimiento agravado por el hecho precedente.

Los nuevos imputados fueron identificados como Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmilla Ascaruz , un matrimonio que alquilaba la planta alta de la vivienda ubicada sobre Juan del Campillo al 878, en el barrio Cofico de Córdoba. Allí residía Claudio Barrelier, principal sospechoso del femicidio, y fue donde ocurrió el crimen.

Según la investigación, ambos no habrían participado de manera directa en el ataque, aunque la fiscalía considera que omitieron informar lo ocurrido pese a haber permanecido durante toda la noche en el inmueble.

Uno de los elementos que impulsó las detenciones fue una pericia acústica realizada durante la madrugada del miércoles en la vivienda. El procedimiento buscó recrear las condiciones sonoras existentes la noche del hecho para determinar si era posible escuchar los gritos provenientes de la planta baja.

Durante esa reconstrucción, los investigadores reprodujeron la canción "No se escucha chingón", de Desacatadas, con el objetivo de recrear el contexto sonoro del momento del crimen.

De acuerdo con el abogado querellante de la familia materna de Agostina, Carlos Nayi, los resultados del estudio contradijeron las declaraciones brindadas previamente por el matrimonio: "Esa declaración confrontó con la prueba independiente y quedó demolida: mintieron", sostuvo el letrado en diálogo con La Voz del Interior.

La fiscalía también logró reconstruir los movimientos de ambos imputados durante la noche del hecho. Según la acusación, ingresaron al domicilio a las 23.04 del 23 de mayo y permanecieron allí hasta las 8.54 del día siguiente: "Permanecieron en ese domicilio ni más ni menos que 9 horas y 50 minutos", señaló Nayi.

Para la querella, ese lapso resulta un elemento relevante debido a que considera que los ahora detenidos debieron advertir lo que ocurría dentro de la vivienda y tenían la posibilidad de solicitar ayuda o dar aviso a las autoridades.

La investigación sostiene además que, mientras otra testigo manifestó haber escuchado gritos, el matrimonio nunca reportó lo sucedido, circunstancia que ahora fundamenta la imputación por presunto encubrimiento agravado.

Cómo es la situación de Claudio Barrelier

En paralelo, el principal acusado, Claudio Barrelier, continúa detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, donde permanece bajo medidas especiales de seguridad mientras avanza la instrucción de la causa.

Según explicó Nayi, el objetivo de la querella es que el imputado llegue al juicio oral en condiciones de salud para enfrentar el proceso judicial.

El abogado confirmó además que solicitarán la pena de prisión perpetua para Barrelier al considerar que existen pruebas suficientes para atribuirle la responsabilidad por el femicidio de Agostina Vega.

Con las nuevas detenciones, la fiscalía profundiza la investigación para establecer el grado de participación y las responsabilidades de cada una de las personas vinculadas con el caso.