Lo sorprendieron armado en la vía pública y fue arrestado tras una persecución por una villa de Las Heras

Un adolescente de 17 años fue arrestado tras una persecución por el interior de una villa lasherina. Le secuestraron un revólver que estaba cargado.

El revólver que le secuestraron al adolescente arrestado en Las Heras.

Un menor de edad de 17 años terminó arrestado la tarde de este jueves tras una persecución por el interior de un asentamiento en Las Heras. El sospechoso quiso descartar un revólver, pero policías localizaron el arma de fuego y la secuestraron. Estaba cargada y lista para el disparo.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 15.30 mientras efectivos del departamento patrullaban la zona de la villa Güemes y observaron sobre calle San Martín al 3.200 a un sujeto con actitudo sospechosa, sobre la vereda este.

Por eso, los uniformados se aproximaron para identificarlo e, inmediatamente, el individuo arrojó un objeto hacia el techo de una vivienda. Acto seguido, se dio a la fuga corriendo en dirección al sur.

Tras una breve persecución, los funcionarios pudieron darle alcance a los pocos metros y lo aprehendieron sin mayores problemas, sostiene la información policial.

En tanto, con autorización de la propietaria, los policías registraron a casa hacia la cual el sospechoso lanzó un elemento. De esa forma, lograron dar con un revólver Tanque 1906 calibre 32 largo, el cual tenía un proyectil colocado.