Intentó asesinar a un chico de 16 años en Luján de Cuyo, lo dejó parapléjico y recibió una dura condena

A mediados de 2024, un adolescente de 16 años quedó con secuelas de por vida tras ser víctima de un intento de asesinato , en el que recibió un disparo en el pecho que lo dejó parapléjico . Por el brutal ataque, fue detenido Jesús Martín Herrera Cabiudo , quien este miércoles confesó la autoría y fue condenado durante un juicio abreviado final .

El sospechoso de la agresión armada debía enfrentar el debate oral y público en su contra, pero en la previa la fiscal de Homicidios Claudia Ríos , quien lideró la investigación, llegó a un acuerdo con la defensa para resolver la causa mediante un procedimiento abreviado.

Tras eso, la jueza Carolina Colucci analizó expediente y consideró que estaban dadas las condiciones para homologar el convenio entre las partes, mediante el cual Herrera Cabiudo reconoció que fue el autor del disparo que casi le costó la vida a la víctima y lo dejó con una parálisis total en los miembros inferiores .

Después de escuchar la confesión del imputado, la magistrada del Tribunal Penal Colegiado N°1 dictó la sentencia contra Herrera Cabiudo por la pena de 9 años de prisión . Pero, debido a que tenía una condena previa en suspenso, se terminó unificando en un total de 10 años de cárcel , señalaron fuentes judiciales.

De esa manera, el único acusado que tenía el expediente fue sentenciado y se esclareció de manera definitiva el ataque armado que le provocó paraplejia al adolescente.

El intento de asesinato en Luján de Cuyo

La reconstrucción que realizaron los detectives del caso sostiene que el viernes 14 de junio de 2024, alrededor de la 1, Herrera Cabiudo abordó con un arma de fuego a la víctima en el cruce de calles 2 de Abril y Bombero Cruceño, en el distrito lujanino de Perdriel.

Acto seguido, el agresor le disparó al adolescente, propinándole un impacto de bala en el pecho. A raíz de eso, el joven herido fue trasladado de urgencia a un nosocomio, donde le diagnosticaron hemotórax, es decir, se produjo una acumulación de sangre entre el pulmón y la cavidad toráxica.

La situación del chico empeoró con el pasar de las horas y avanzó hacia un empiema pleural y también se detectó una lesión medular a nivel torácico 11 (T11), la cual le provocó paraplejia, afectando el tronco bajo, las piernas y los órganos pélvicos.

Debido al grave ataque, se inició una pesquisa que desembocó en la captura de Herrera Cabiudo, quien fue imputado por el intento de homicidio y pasó a un cárcel de la provincia. Meses más tarde, la causa se elevó a juicio y en la previa del inicio de ese proceso se resolvió la situación del sospechoso mediante un juicio abreviado final en el que fue condenado tras confesar la autoría.