Desalojaron un predio ocupado ilegalmente en la Ciudad de Mendoza tras reclamos de vecinos por la inseguridad

Un predio privado que se encontraba ocupado ilegalmente por ocho adultos y tres niños fue desalojado este jueves en la Ciudad de Mendoza , luego de una serie de reclamos de vecinos por situaciones de inseguridad en la zona. Durante el procedimiento identificaron a todos los ocupantes y detectaron que una mujer tenía una medida judicial pendiente.

El operativo se desarrolló en un terreno ubicado en la intersección de avenida España y Las Cubas , donde desde hacía un tiempo permanecía un grupo de personas.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se originó a partir de reclamos realizados por vecinos y personas que desarrollan sus actividades en los alrededores del inmueble.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Unidad Operativa Capital ( UOP ), preventores del municipio citadino y representantes de la empresa propietaria del terreno.

Durante el procedimiento, los policías identificaron mediante el sistema biométrico a las personas que permanecían en el lugar. En total contabilizaron ocho adultos y un grupo familiar integrado por tres niños .

Al consultar los antecedentes y medidas pendientes, constataron que una de las mujeres tenía un requerimiento judicial, por lo que fue notificada de un comparendo y una citación ante la Justicia.

En paralelo, equipos de asistencia social de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza intervinieron para evaluar la situación de las personas que vivían en el terreno y ofrecerles alternativas de contención y reubicación.

Una vez desocupado el lugar, la empresa propietaria comenzó a retirar los contenedores y la cartelería perimetral que se encontraban instalados allí.

La medida permitirá liberar el terreno para una obra privada proyectada en el lugar y, al mismo tiempo, evitar nuevas ocupaciones mientras se avanza con esos trabajos.

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