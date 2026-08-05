Video: así detectaron el robo de dos televisores en la Quinta Sección y atraparon a un sospechoso

Un sujeto de 35 años fue aprehendido la madrugada de este miércoles al ser descubierto junto a un cómplice trasladando dos televisores robados por las calles de la Quinta Sección , en la Ciudad de Mendoza . A raíz de la intervención policial, y un seguimiento con cámaras de seguridad , los sospechosos abandonaron el botín y huyeron, pero uno terminó siendo atrapado.

El caso tuvo su inicio alrededor de la 1.30 en las inmediaciones del cruce de avenidas Belgrano y Emilio Civit , donde un preventor municipal que patrullaba la zona observó a los dos hombres que llevaban dos Smart TV LED de dudoso origen, por lo que comenzó a seguir sus movimientos.

Cuando los sospechosos advirtieron la presencia del uniformados, iniciaron la fuga por Belgrano hacia el norte y luego doblaron al oeste por calle Agustín Álvarez .

Durante la huida decidieron descartar los televisores: un Samsung de 65 pulgadas y un BGH de 32, que quedaron abandonados y fueron posteriormente incautados.

Ya sin los aparatos, los individuos continuaron el escape por calle Tiburcio Benegas en dirección al sur y posteriormente tomaron la avenida Emilio Civit hacia el oeste.

Con el seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones y Videovigilancia capitalino, se desplegó un operativo cerrojo y uno de los sospechosos finalmente fue interceptado en la intersección de avenida Emilio Civit y calle Coronel Rodríguez.

Por su parte, el otro individuo consiguió perderse de vista y, pese a los patrullajes posteriores que se desarrollaron por la zona, no lograron localizarlo.

Asimismo, se practicó un recorrido por ese sector capitalino, con el objetivo de establecer la procedencia de los televisores, pero el resultado fue negativo y, hasta ese momento, no se había radicado la denuncia por la sustracción de los mismos.

Por últimó, se le dio intervención a personal policial de la jurisdicción, que concretó la aprehensión del sindicado ladrón, a quien trasladaron a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.D.A.), ubicada en el Polo Judicial Penal, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.