Facundo Moyano reconoció que tenía una relación con Candela Arizaga y negó haberla privado de la libertad

Facundo Moyano prestó declaración ante la Justicia tras el episodio en el departamento de Belgrano. Aseguró que mantenía una relación "sincera" con Candela.

Facundo Moyano declaró este miércoles ante la Justicia en el marco de la causa que investiga el confuso episodio ocurrido con la influencer Candela Arizaga en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Durante su exposición, el exdiputado negó haber privado de la libertad a la joven y sostuvo que ambos mantenían una relación sentimental.

Facundo Moyano a la salida de su declaración en el fiscal. Juan Mateo Aberastain/MDZ Según informó el periodista Sergio Farella, de TN, Moyano declaró ante el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien lleva adelante parte de la investigación iniciada tras el hecho que derivó en su detención y posterior liberación. Mientras tanto, la causa continúa con la producción de distintas medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido.

Cómo avanza la investigación El caso comenzó durante la madrugada del martes, cuando Candela Arizaga, de 23 años, salió corriendo semidesnuda y en estado de conmoción de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar y solicitaron la intervención del SAME. La joven fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica y psicológica.

De acuerdo con el parte policial, en un primer momento Arizaga manifestó haber sido agredida por Moyano. El informe también indicó que tanto ella como el exdiputado se encontraban bajo los efectos de estupefacientes.