Pese a recuperar la libertad, qué delitos le imputan a Facundo Moyano tras el hecho en Belgrano

Pese a recuperar la libertad, el ex diputado nacional Facundo Moyano continúa imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la liberación del dirigente sindical Facundo Moyano, quien se encontraba demorado tras el episodio registrado en el barrio porteño de Belgrano. Sin embargo, el ex legislador sigue formalmente imputado en la causa que investiga presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su pareja, Candela Arizaga.

Para resguardar el proceso penal, el fuero porteño dictó una serie de medidas cautelares de cumplimiento obligatorio. El hijo del líder de Camioneros no podrá acercarse a un radio menor de 300 metros de la joven ni establecer ningún tipo de contacto —directo o indirecto— con ella mientras dure la investigación. Asimismo, la Justicia le exigió fijar un domicilio legal y presentarse ante cada citación formal que requieran la Fiscalía y el Juzgado interviniente.

La causa judicial y las pruebas en el departamento La investigación está radicada en la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo del fiscal Julián Pistone, con la intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 4, subrogado por la jueza Julia Correa. El expediente busca reconstruir con exactitud lo sucedido minutos antes de que la joven saliera descalza y en estado de conmoción a la Avenida del Libertador al 5400.

Juan Mateo Aberastain/MDZ. En el marco de las medidas dictadas por la Magistratura, las autoridades ordenaron un allanamiento en el inmueble del dirigente gremial. Durante la inspección, las fuerzas de seguridad secuestraron dos teléfonos celulares para su posterior peritaje y hallaron una jeringa, aunque las pruebas de reactivos químicos arrojaron resultado negativo para la presencia de sustancias estupefacientes en el objeto.

Las pericias médicas y el testimonio de la joven Tras recibir asistencia del SAME y ser trasladada a un centro hospitalario, Candela Arizaga fue dada de alta tras completar los estudios médicos correspondientes. En su declaración testimonial, la joven sostuvo que el dirigente sindical no ejerció agresiones físicas contra ella y atribuyó la secuencia registrada en la vía pública a un cuadro derivado del consumo de sustancias.