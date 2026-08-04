Cuánto cuesta el departamento donde ocurrió el escándalo que involucra a Facundo Moyano

El edificio donde se produjo el episodio que tiene como protagonista a Facundo Moyano quedó en el centro de la escena tras el hecho ocurrido con Candela Arizaga durante la madrugada del martes. Se trata de una torre ubicada sobre Avenida del Libertador al 5414, esquina Virrey Loreto, uno de los sectores más exclusivos del barrio porteño de Belgrano .

Si bien no trascendieron datos oficiales sobre las características de la unidad en cuestión, las publicaciones inmobiliarias del mismo edificio permiten tener una referencia de cuánto cuesta un departamento de similares dimensiones y prestaciones.

El edificio ViewPoint reúne algunas de las propiedades premium más buscadas de Belgrano. La torre, de 29 pisos, cuenta con departamentos de tres, cuatro y cinco ambientes, grandes balcones, palier privado y vistas abiertas sobre Avenida del Libertador.

Además, ofrece amenities propios del segmento de alta gama: gimnasio, spa con sauna y sala de masajes, piscina climatizada descubierta, salón de fiestas, seguridad las 24 horas y lobby de doble altura.

Actualmente, una unidad de cuatro ambientes con 171 metros cuadrados se ofrece por alrededor de US$ 1.200.000 . El departamento cuenta con tres dormitorios en suite, balcón aterrazado, dos cocheras y todas las comodidades características del edificio. Según la publicación, las expensas rondan el millón de pesos mensuales.

Otra propiedad, también ubicada en la misma torre y con una superficie de 172 metros cuadrados, está publicada por cerca de US$ 1.150.000. En este caso también incluye tres dormitorios en suite, dos cocheras, vista abierta y seguridad permanente.

Cuánto vale vivir sobre Avenida del Libertador, en Belgrano

El corredor de Avenida del Libertador es uno de los más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires. La combinación de edificios de categoría, cercanía con espacios verdes, seguridad y una oferta limitada de nuevas torres hace que los valores se mantengan entre los más altos del mercado inmobiliario.

En esa zona, los departamentos de grandes dimensiones con amenities premium suelen cotizar entre US$ 800.000 y más de US$ 1 millón, dependiendo de la superficie, la altura del piso, la orientación, las vistas y el estado de la unidad.

Por eso, si la vivienda vinculada a la investigación tuviera características similares a las propiedades que hoy se ofrecen en el mismo edificio (unos 170 metros cuadrados, tres dormitorios, dos cocheras y amenities de alta gama) su valor de mercado podría ubicarse en ese rango e incluso superar el millón de dólares.