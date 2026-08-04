De la casa de Facundo Moyano al Barrio Chino: el recorrido de Candela Arizaga en plena madrugada
La joven de 23 años salió de un edificio de Avenida del Libertador y atravesó varias cuadras hasta Barrancas de Belgrano durante la madrugada.
Tras el escándalo ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, una mujer fue vista corriendo semidesnuda por la zona del Barrio Chino. Más tarde se conoció que se trataba de Candela Arizaga, una joven rosarina de 23 años vinculada con Facundo Moyano.
Los videos recuperados muestran cómo la joven realizó un largo recorrido desde el edificio del exdiputado nacional, ubicado en Avenida del Libertador al 5400, hasta la zona donde finalmente fue interceptada por las autoridades. En total, habría avanzado más de 600 metros por las calles del barrio.
Las cámaras de seguridad registraron a Arizaga corriendo con lo que parecía ser ropa de lencería por las veredas de la zona residencial de Barrancas de Belgrano. Su recorrido continuó en dirección al Barrio Chino, cerca de la estación de tren Belgrano C y de las distintas paradas de colectivos ubicadas en el lugar.
El trayecto desde el edificio hasta el Barrio Chino
En las imágenes, captadas alrededor de las 5, se observa a la joven caminando y corriendo de manera errática durante varias cuadras, como si intentara escapar de alguna situación. Su desplazamiento se extendió desde el edificio donde se encontraba con Moyano hasta las inmediaciones del centro comercial del Barrio Chino, en medio de una escasa circulación debido al horario.
La grabación también expuso la reacción de quienes transitaban por el lugar. Algunos peatones y automovilistas continuaron su marcha, otros grabaron la situación, mientras que el encargado del edificio advirtió la gravedad de la situación y llamó al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.
La intervención policial en Belgrano
Facundo Moyano salió del inmueble detrás de la joven y también fue identificado por efectivos de la Policía de la Ciudad en las inmediaciones. Los agentes acudieron después de las alertas y desplegaron un operativo para contener el episodio y resguardar a Arizaga.
Las versiones iniciales sobre la situación judicial del dirigente sindical presentan diferencias. Parte de la información indica que fue demorado e identificado, mientras que otro reporte sostiene que quedó detenido y fue trasladado a una dependencia de la Comuna 13.
Asistencia médica y revisión de las cámaras
Personal del SAME asistió a Candela Arizaga debido al estado de conmoción, descompensación y vulnerabilidad que presentaba en la vía pública. Posteriormente, fue trasladada a un centro de salud de la Ciudad, donde quedó internada bajo observación médica.
De acuerdo con la información preliminar, la joven se encontraba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Esa situación habría obligado a postergar una eventual declaración testimonial hasta que consiguieran estabilizarla clínicamente.
Mientras tanto, la fiscalía de turno y la Policía de la Ciudad avanzaron con la recopilación de testimonios, la toma de datos dentro del edificio de Avenida del Libertador y el análisis de cámaras públicas y privadas. Esos registros serán centrales para reconstruir qué ocurrió antes del recorrido de más de 600 metros que terminó en la zona del Barrio Chino.