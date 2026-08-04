De la casa de Facundo Moyano al Barrio Chino: el recorrido de Candela Arizaga en plena madrugada

La joven de 23 años salió de un edificio de Avenida del Libertador y atravesó varias cuadras hasta Barrancas de Belgrano durante la madrugada.

Tras el escándalo ocurrido durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, una mujer fue vista corriendo semidesnuda por la zona del Barrio Chino. Más tarde se conoció que se trataba de Candela Arizaga, una joven rosarina de 23 años vinculada con Facundo Moyano.

Los videos recuperados muestran cómo la joven realizó un largo recorrido desde el edificio del exdiputado nacional, ubicado en Avenida del Libertador al 5400, hasta la zona donde finalmente fue interceptada por las autoridades. En total, habría avanzado más de 600 metros por las calles del barrio.

Las cámaras de seguridad registraron a Arizaga corriendo con lo que parecía ser ropa de lencería por las veredas de la zona residencial de Barrancas de Belgrano. Su recorrido continuó en dirección al Barrio Chino, cerca de la estación de tren Belgrano C y de las distintas paradas de colectivos ubicadas en el lugar.

El recorrido aproximado de la joven desde el departamento de Moyano hasta Barrancas. Google Maps El trayecto desde el edificio hasta el Barrio Chino En las imágenes, captadas alrededor de las 5, se observa a la joven caminando y corriendo de manera errática durante varias cuadras, como si intentara escapar de alguna situación. Su desplazamiento se extendió desde el edificio donde se encontraba con Moyano hasta las inmediaciones del centro comercial del Barrio Chino, en medio de una escasa circulación debido al horario.

La grabación también expuso la reacción de quienes transitaban por el lugar. Algunos peatones y automovilistas continuaron su marcha, otros grabaron la situación, mientras que el encargado del edificio advirtió la gravedad de la situación y llamó al 911 para solicitar la intervención de las autoridades.