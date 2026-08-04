Qué confesó Candela Arizaga tras el violento episodio con Facundo Moyano en Belgrano

Las hipótesis que se manejaron en un comienzo sostenían que Candela Arizaga había sido víctima de violencia física por parte de Moyano.

Mientras continúa la investigación por el presunto episodio de violencia física que terminó con la detención del exdiputado Facundo Moyano, se supo qué declaró Candela Arizaga, la mujer que salió apresuradamente del departamento de Belgrano bajo efectos de estupefacientes.

Las hipótesis que se manejaron en un comienzo sostenían que la joven de 23 años oriunda de Rosario había sido víctima de violencia física por parte de Moyano. No obstante, una reciente información desmentiría este argumento.

Qué declaró Candela Arizaga con respecto a Facundo Moyano La modelo declaró ante personal de la Policía de la Ciudad, más específicamente el personal de la División Protección Familiar, y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista.

“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, explicaron fuentes que citó La Nación.

De esta forma, las declaraciones difieren de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesnuda, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido agredida.