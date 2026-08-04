Meses antes de la denuncia: el día que engancharon a Candela Arizaga y Facundo Moyano en Puerto Madero

En febrero de este año, la influencer y el exdiputado habían compartido una cena en un exclusivo restaurante de la zona porteña y fueron fotografiados.

Tras el episodio que protagonizó en Belgrano junto al dirigente sindical y exdiputado Facundo Moyano, la influencer Candela Arizaga continúa internada en la guardia del Hospital Pirovano. La joven tuvo que recibir atención médica luego de que la encontraran corriendo sin ropa en la vía pública, mientras que el exfuncionario fue demorado por las autoridades.

El hecho volvió a poner en foco el vínculo entre ambos, quienes en febrero ya habían despertado sospechas de romance al ser fotografiados durante una cena en un exclusivo restaurante de Puerto Madero. En las imágenes difundidas por Puro Show se los veía juntos en la mesa: él con remera negra y ella con su habitual pelo rubio.

Esto fue lo que contaron en Puro Show en febrero sobre Facundo Moyano y Candela Arizaga Sobre ese encuentro, Marcia Frisciotti, alias "Pochi", había aportado un dato clave: "Un detalle es que ellos cenan muy acaramelados y a los besos. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron".

Arizaga trabaja como modelo y creadora de contenido en Instagram, donde acumula más de 300 mil seguidores con sus publicaciones de moda, viajes y rutina diaria. Su salto a los medios masivos se dio en 2024, cuando tuvo un noviazgo fugaz pero muy mediático con Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante.