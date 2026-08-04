Aparecieron las primeras imágenes de Candela Arizaga saliendo del edificio de Facundo Moyano
Se filtró un video clave que muestra a Candela, la joven de 23 años, saliendo desorientada del edificio sobre la Avenida del Libertador tras la discusión de madrugada.
En los últimos minutos salieron a la luz los primeros registros fílmicos que captaron los instantes posteriores al altercado registrado en el departamento de Facundo Moyano, en el barrio porteño de Belgrano. El video muestra a Candela, la joven de 23 años oriunda de Rosario, caminando en estado de conmoción y semidesnuda por la vereda de la Avenida del Libertador al 5400.
En las grabaciones se advierte cómo la joven avanza errática a lo largo de un par de cuadras cerca de las 5:00 de la madrugada. El registro expone también la reacción del entorno: aunque varios peatones y automovilistas continuaron su marcha sin intervenir, la escena alertó al encargado del edificio, quien fue el primero en dar aviso a la Policía de la Ciudad.
Así caminaba Candela Arizaga por Av. del Libertador
Intervención policial y demora del dirigente sindical
Según precisa el parte oficial de la fuerza porteña, tras la huida de la joven, el ex diputado nacional y dirigente del SUTPA salió detrás de ella a la vía pública. Poco después de la alerta emitida al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron e identificaron al dirigente gremial en las inmediaciones del lugar para neutralizar el incidente.
Cuadro de salud y asistencia del SAME
Poco después de controlar la situación en la calle, el personal del SAME brindó contención y auxilio a la joven debido al cuadro de descompensación y alta vulnerabilidad que presentaba en el lugar.
De acuerdo con los reportes médicos brindados tras su traslado de urgencia a un centro de salud de la Ciudad, Candela permanece internada bajo estricta observación médica. Los profesionales confirmaron que la paciente se encontraba bajo los efectos de un consumo prolongado de sustancias estupefacientes durante varios días consecutivos, factor que obligó a postergar las instancias de declaración testimonial mientras se logra su estabilización clínica.