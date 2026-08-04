Discusión, corridas y alerta al 911: qué ocurrió en departamento de Facundo Moyano

Un confuso y dramático episodio involucra al dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) , Facundo Moyano , tras un incidente registrado durante las primeras horas de este martes en el barrio porteño de Belgrano . Según las primeras informaciones del caso, todo se desencadenó cerca de las 4:00 y 5:00 de la madrugada dentro de un departamento ubicado sobre la Avenida del Libertador al 5400.

Luego de una acalorada discusión de pareja, Candela Arizaga, una joven de 23 años —oriunda de la ciudad de Rosario— abandonó el inmueble de manera presurosa y en estado de desnudez hacia la vía pública. Detrás de ella salió el propio ex diputado nacional, generándose una secuencia que se extendió por al menos dos cuadras a la redonda en plena vía pública.

Ante la gravedad de la situación en la entrada del edificio, el encargado del edificio intercedió y dio aviso inmediato a las autoridades, radicando una primera denuncia por lo sucedido. Durante la interacción y en medio del altercado en la calle, trascendió que el dirigente sindical se habría identificado ante la joven remarcando su filiación con la conducción gremial y su condición de hijo del líder camionero Hugo Moyano .

Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras los llamados de alerta e interceptaron a los involucrados en las inmediaciones del lugar para contener la situación y resguardar a la joven.

Hasta el momento, la joven rosarina no ha formalizado la denuncia por violencia de género ante la sede judicial ni policial. Sin embargo, el personal de las fuerzas de seguridad y la fiscalía de turno continúan trabajando de oficio en la recolección de testimonios, la toma de datos en el edificio de la Avenida del Libertador y la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acudieron al lugar tras los llamados de alerta e interceptaron a los involucrados en las inmediaciones del lugar para contener la situación y resguardar a la joven.

De acuerdo con los primeros partes brindados por el equipo asistencial, la joven permanece internada bajo observación estricta. Fuentes vinculadas a la atención médica confirmaron que la paciente habría estado bajo el efecto e ingesta prolongada de diversas sustancias estupefacientes durante varios días consecutivos previos al hecho.

Debido a este cuadro clínico, los profesionales intervinientes priorizaron su estabilización de salud antes de que pueda prestar declaración testimonial formal ante los funcionarios de la fiscalía que intervienen en la causa.

Estado de la causa e investigación en curso

Hasta el momento, la joven rosarina no ha formalizado la denuncia por violencia de género ante la sede judicial ni policial. Sin embargo, el personal de las fuerzas de seguridad y la fiscalía de turno continúan trabajando de oficio en la recolección de testimonios, la toma de datos en el edificio de la Avenida del Libertador y la revisión de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.