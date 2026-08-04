Un testigo del episodio de Facundo Moyano aseguró que el exdiputado intentaba ayudar a la joven

Mientras continúa la investigación por el episodio que derivó en la detención del exdiputado Facundo Moyano en el barrio de Belgrano , un testigo que presenció parte de la secuencia aseguró que en ningún momento interpretó que existiera una situación de violencia entre el dirigente y la joven de 23 años, identificada como Candela Arizaga .

Se trata de Camilo, encargado de un edificio de la zona, quien relató que observó a la mujer desorientada y sostuvo que Moyano intentaba asistirla para evitar que fuera atropellada mientras caminaba por la avenida.

"No era una situación de violencia, no la interpreto así. Interpreto a una persona tratando de ayudar a la otra en medio de una avenida", afirmó.

El encargado contó en qué estado se encontraban los dos protagonistas del hecho: " A ella le costaba ubicarse en tiempo y espacio . A él lo vi normal. La quería ayudar todo el tiempo. Ella iba por una avenida y la podrían haber chocado. No quería que la ayudara él ni un policía que estaba acá a la vuelta. Quería huir de todos ", relató.

En ese sentido, insistió en que nunca observó una conducta agresiva por parte de Moyano. "Yo no vi una situación donde él le esté haciendo algo malo. Para mí la quería ayudar . Venía descalza, semidesnuda por la avenida, podía haberla chocado un auto y él quería sacarla de ahí", sostuvo.

Durante el episodio, la mascota de la joven escapó de sus brazos y el encargado decidió intervenir para retener al animal mientras la mujer continuaba alejándose.

"El perrito se escapó de los brazos de ella y ella se terminó yendo para la plaza. No sé qué pasó después. Yo me quedé con el perro, que está acá", explicó.

Además, aprovechó para enviarle un mensaje a la dueña del animal: "Que se entere de que lo tiene una vecina y lo está cuidando, porque me imagino que debe estar preocupada. Era lo que más le preocupaba", comentó.

Por último, precisó que toda la secuencia ocurrió alrededor de las 5.20 de la madrugada, cuando él salía a sacar la basura y regresaba al edificio donde trabaja.