De Nicole Neumann a ¿Susana Giménez?: quiénes fueron las parejas de Facundo Moyano

De relaciones con famosas a un divorcio confirmado por televisión: un repaso por los romances del dirigente político

La polémica que envuelve por estas horas a Facundo Moyano volvió a poner el foco sobre su vida personal. A raíz del episodio ocurrido en Belgrano, en Buen Día Nación reconstruyeron el historial amoroso del exdiputado nacional.

En el ciclo de LN+, Maribel Leone comenzó el repaso de parejas que tuvo el dirigente sindical por Nicole Neumann. Según recordó, ambos tuvieron un breve romance en 2017, luego de conocerse a través de amigos en común y de coincidir en distintos eventos. Sin embargo, la relación no prosperó porque no lograban congeniar y, además, durante ese período trascendieron versiones de una presunta infidelidad de Moyano mientras atravesaba un impasse con Eva Bargiela.

Esto fue lo que contó Maribel Leone en Buen Día Nación sobre Facundo Moyano Precisamente, Bargiela fue quien ocupó gran parte del recorrido por la vida sentimental del exdiputado. Su historia comenzó en 2016 y, pese a las separaciones y los rumores que surgieron durante el vínculo, la pareja llegó a casarse. La ruptura definitiva se produjo en 2023 y estuvo rodeada de polémica, ya que, según recordaron, la modelo se enteró de la separación cuando Moyano la confirmó en una entrevista con Luciana Geuna, mientras todavía compartían el mismo hogar. Desde entonces, no volvieron a tener relación y el divorcio fue conflictivo.

En Buen día Nación, Maribel Leone repasó los amores más controversiales y los conflictos de la vida privada del dirigente. Otro de los nombres que apareció fue el de Celia, una modelo española con la que Moyano habría mantenido un affaire en 2017. De acuerdo con lo relatado, la joven descubrió a través de internet que él era un dirigente político con una pareja formal en la Argentina. Tiempo después, se quitó la vida en medio de problemas de salud mental.