Por qué el perro de Candela Arizaga podría ser clave en el escandaloso episodio con Facundo Moyano

El relato del encargado que resguardó a “Mafia” aporta una referencia concreta para reconstruir la huida, la intervención de Moyano y la llegada de la Policía.

En uno de los videos que circuló de Candela Arizaga, se puede observar un perro corriendo delante de ella.

La mascota que Candela Arizaga llevaba en brazos durante el episodio de Belgrano quedó en manos de un testigo directo y podría aportar un punto concreto para ordenar la secuencia. El encargado Camilo no solo vio a la modelo correr por la avenida, sino que también resguardó al perro cuando se soltó en medio del intento por contenerla.

Además, en las imágenes de las cámaras de seguridad se puede observar a un perro corriendo, que coincide con las características de la mascota de la joven, y a la influencer detrás, persiguiéndolo primero por la vereda y luego por la calle.

El momento en que la mascota quedó con un testigo La situación comenzó cerca de las 5 de la mañana, cuando dos llamados al 911 alertaron sobre una joven que corría semidesnuda por la avenida del Libertador. La Policía localizó a Arizaga y a Facundo Moyano en la esquina de Virrey Vértiz y Sucre, a unos 400 metros del edificio donde se habría iniciado el episodio.

En redes, la joven compartía muchas imágenes junto a su perro "Mafia". Instagram/@candelamagaliok Camilo, encargado de un inmueble cercano, aseguró que encontró a la modelo descalza, alterada y con un perro en brazos. Según su testimonio, Moyano intentaba apartarla de la avenida para evitar que fuera atropellada, pero ella rechazaba la ayuda. Durante ese momento, la mascota se soltó y el trabajador logró sujetarla. Una explicación que podría servir como una de las razones de porque la joven corría por la calle.

Ese instante podría resultar relevante para reconstruir el orden de los hechos. El relato del encargado ubica la pérdida del perro antes de que Arizaga continuara corriendo, intentara subir a un colectivo y fuera asistida por un policía. Camilo también sostuvo que le avisó a Moyano que él se ocuparía del animal mientras el dirigente continuaba detrás de la joven.