Celulares y una jeringa: qué le encontraron a Facundo Moyano en el allanamiento tras el escándalo

Mientras Facundo Moyano permanece detenido por una causa en la que se investigan presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad de la influencer Candela Arizaga, la investigación incorporó este martes nuevas medidas de prueba y el testimonio de la joven, quien negó haber sido agredida por el exdiputado.

Tras la solicitud del fiscal Pistone, la Justicia autorizó un allanamiento en la vivienda del exdiputado nacional Facundo Moyano , en el barrio porteño de Belgrano. En la vivienda se encontraron dos celulares y una jeringa , sin embargo los efectivos no encontraron droga.

La Policía de la Ciudad se retiró del establecimiento alrededor de las 18, una hora después de dar por finalizado el allanamiento que comenzó pasadas las 15:30.

La joven, de 23 años, permanece en observación en el Hospital Pirovano, donde fue asistida luego del episodio registrado durante la madrugada en el barrio porteño de Belgrano.

Desde ese centro de salud, Arizaga prestó declaración ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. Según trascendió, afirmó que Moyano "no le hizo nada" y reiteró que la situación se desarrolló en un contexto de consumo de drogas.

Su testimonio se incorporó al expediente mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer qué ocurrió durante las horas previas a la intervención policial.

Las nuevas medidas de la fiscalía

En el marco de la investigación, el fiscal Pistone solicitó el allanamiento del departamento de Facundo Moyano. Además, se conoció que el exdiputado se negó a someterse a estudios de sangre y orina requeridos durante la investigación.

Cómo comenzó el caso

Según el parte policial, efectivos de la Comisaría Vecinal 13A acudieron poco después de las 5 de la mañana a la avenida Del Libertador 5414 tras un llamado que alertaba sobre una persona que sufría un ataque y una mujer desnuda que corría por la vía pública.

Antes de la intervención policial, Moyano y Arizaga recorrieron alrededor de cinco cuadras. Finalmente, ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad. Tras el procedimiento, la joven fue trasladada al Hospital Pirovano, donde continúa internada bajo observación médica, mientras que Moyano quedó detenido a disposición de la Justicia.

La investigación sigue abierta y la fiscalía espera incorporar los resultados de las nuevas medidas de prueba para definir los próximos pasos de la causa.