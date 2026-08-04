Facundo Moyano quedó en libertad tras su declaración en la fiscalia: cómo seguirá el caso
Facundo Moyano recuperó la libertad tras declarar ante la fiscalía. El allanamiento en su departamento no encontró pruebas relevantes para la causa.
Facundo Moyano recuperó la libertad este martes por la noche luego de prestar declaración ante la fiscalía en la causa en la que está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga.
El sindicalista había permanecido alojado en la Alcaidía Comunal 4, ubicada sobre la avenida Montes de Oca, hasta ser trasladado a la sede judicial para cumplir con la indagatoria. Tras su declaración, la Justicia resolvió que continúe el proceso en libertad.
El allanamiento al departamento de Facundo Moyano
En paralelo a la declaración del dirigente, efectivos policiales realizaron un allanamiento en el departamento de Moyano, ubicado sobre la avenida Del Libertador al 5400, como parte de las medidas ordenadas en la investigación.
El procedimiento tuvo resultado negativo para la causa. Según trascendió, los investigadores solo secuestraron un pendrive, un reloj inteligente y medicamentos, sin encontrar elementos considerados de relevancia para el expediente.
Cómo sigue la investigación
La causa continúa bajo investigación mientras la fiscalía analiza las pruebas reunidas hasta el momento. Facundo Moyano sigue imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de Candela Arizaga.
Con la declaración ya incorporada al expediente y sin hallazgos significativos durante el allanamiento, la Justicia deberá definir los próximos pasos del proceso mientras el sindicalista permanece en libertad.