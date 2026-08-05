Decomisaron 260 kilos de alimentos en mal estado que eran vendidos en un comercio de Las Heras

Los alimentos fueron retirados de circulación tras detectarse graves irregularidades sanitarias durante una inspección en un comercio de Las Heras.

En total se secuestraron 260 kilos de alimentos que no cumplian con las normas sanitarias y de higiene correspondientes para su comercialización.

Un total de 260 kilos de alimentos que no reunían las condiciones sanitarias para su comercialización fueron decomisados y destruidos durante un operativo realizado en un comercio de Las Heras, donde las autoridades detectaron múltiples incumplimientos a la normativa vigente.

El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y fue llevado adelante por efectivos de la Delegación Centro de Policía Rural, en conjunto con personal de Bromatología de la Municipalidad de Las Heras.

Detectaron alimentos en malas condiciones La inspección se concretó luego de que las autoridades recibieran denuncias que advertían sobre presuntas irregularidades en la manipulación y venta de alimentos. Al llegar al lugar, los inspectores constataron que el comercio se encontraba atendiendo al público.

Durante la revisión, personal de Bromatología verificó importantes deficiencias en las condiciones de higiene del establecimiento y detectó productos que carecían de la rotulación obligatoria.

Como resultado del procedimiento, se retiraron de circulación 85 kilos de carne vacuna, 25 kilos de carne molida, 30 kilos de supremas de pollo, 10 kilos de milanesas de carne, cinco kilos de hamburguesas, 60 kilos de achuras, 12 kilos de chorizos, tres kilos de panceta, 25 kilos de pan rallado y seis paquetes de pan, alcanzando un total de 260 kilos de alimentos que posteriormente fueron decomisados, destruidos y desnaturalizados por disposición de Bromatología.