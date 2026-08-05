Secuestraron dos armas de fuego y detuvieron a un sospechoso tras una persecución exprés en Las Heras

Dos operativos policiales desembocaron este lunes en el secuestro de dos armas de fuego y la detención de un sospechoso en Las Heras . En uno de los procedimientos, un hombre cayó con un revólver y municiones tras una persecución exprés por las calles del departamento.

El primero de los episodios se registró alrededor de las 15.30 del citado día luego de que un llamado a la línea de emergencias 911 alertara sobre un sujeto que se encontraba presuntamente armado y se estaba moviendo en moto con actitud sospechosa por el interior del barrio Belgrano , localizado en el distrito de El Resguardo .

Al adentrarse en la barriada, los policías lasherinos localizaron a un sujeto a bordo de una motocicleta con las mismas características a la descrita por el testigo, quien llevaba un morral negro, por lo que procedieron a identificarlo.

Sin embargo, al acercarse, el individuo descartó el rodado y salió corriendo, tratando de evitar ser atrapado por los efectivos. No obstante, cuando intentó ingresar a un domicilio de una de las manzanas, fue interceptado por el personal uniformado.

Una vez reducido el sospechoso, quien fue identificado como Agustín Gabriel Ruiz, de 23 años, le revisaron el bolso que llevaba consigo y descubrieron que lleva un revólver calibre 38 y dos cartuchos para ese arma.

El revólver calibre 38 incautado en Las Heras. Gentileza.

Así las cosas, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°2 ordenaron su traslado a la Subcomisaría Iriarte, donde quedó arrestado a la espera de que la Justicia defina su situación procesal.

El secuestro de una pistola en la vía pública

Algunas horas más tarde esa misma jornada, minutos antes de las 20, una mujer se comunicó con las autoridades policiales y aseguró que regresaba de hacer compras con su pareja y advirtieron la presencia de un arma de fuego tirada en la vía pública, en el barrio 12 de Mayo, ubicado en El Challao.

Efectivos de la jurisdicción se desplazaron hasta ese lugar y constataron que había una pistola, parcialmente oxidada, sin canchas y con el cargador colocado, sin municiones, en el piso.

Por eso, solicitaron directivas a la Oficina Fiscal Las Heras N°1, desde donde ordenaron el decomiso del arma y que trabaje la Policía Científica en la escena del hallazgo.