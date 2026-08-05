Lo descubrieron con televisores robados, escapó y terminó detenido tras una persecución

Un hombre de 34 años, con un extenso historial delictivo, fue detenido durante la madrugada en Ciudad luego de intentar escapar tras ser sorprendido trasladando dos televisores junto a otro sujeto, que logró darse a la fuga. El detenido presenta múltiples antecedentes.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió a la 1 en la intersección de calle Agustín Álvarez y avenida Belgrano , donde efectivos policiales y preventores municipales observaron a dos hombres caminando con dos televisores en actitud sospechosa.

Con el apoyo del sistema de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ), los sospechosos fueron seguidos por varias cuadras. Al notar la presencia policial, abandonaron los electrodomésticos e intentaron escapar corriendo.

Tras un operativo, uno de ellos fue localizado y aprehendido en las inmediaciones de calle Emilio Civit y Coronel Rodríguez.

Durante el palpado preventivo, los efectivos le secuestraron un control remoto Samsung y una tarjeta SUBE .

Además, recuperaron un televisor BGH de 32 pulgadas y un televisor Samsung de 65 pulgadas, que quedaron secuestrados por disposición judicial.

El detenido registra antecedentes por hurto, robo simple, tentativa de robo agravado de vehículo, hurto de automotor, lesiones, amenazas en contexto de violencia de género y robo agravado en poblado y en banda, entre otros delitos.

La Oficina Fiscal Ciudad ordenó la intervención de Policía Científica y dispuso que la Unidad Investigativa Departamental Capital (UID) continúe con las tareas para identificar al propietario de los televisores y dar con el segundo sospechoso.